Аваков рассказал, почему эвакуированных разместили в Новых Санжарах

Новости Украины:Арсен Аваков: Мы перебирали несколько вариантов для размещения эвакуированных из китайского Уханя.

Для размещения эвакуированных из китайского Уханя лиц рассматривались два варианта – медцентр Национальной гвардии "Новые Санжары" и один из полигонов.

Об этом в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент Укринформа.

"Мы перебирали несколько вариантов, и у нас таких решений... было два. Один из них – это объект Нацгвардии, это Санжары. И второй объект – это жесткий полигон, казармы и тому подобное. Но, простите меня, казармы – это все же для солдат, не для гражданских... Мы посмотрели, что в казармах нам не удастся разделить их по отдельным комнатам... И в итоге приняли такое решение (разместить эвакуированных в санатории - ред.)", - отметил Аваков.

Как сообщалось, 20 февраля в харьковский аэропорт прибыл самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их автобусами перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они находятся на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

Всего на обсервации 94 человека, включая экипаж и лиц сопровождения. Вместе с ними в медцентре в изоляции находится и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.