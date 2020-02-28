28 февраля - приметы и обряды в День Онисима

Новости Украины:Православная церковь почитает в этот день память апостола Онисима, который был рабом Филимона – христианина знатного рода, проживающего в городе Колоссах.

Традиции на 28 февраля

Онисим считается покровителем овцеводства, и в этот день овчары окликали звезды для обильного плодородия овец. Вечером, когда на небосводе становились видны первые звезды, хозяин овец и овчар выходили за околицу и клали на все четыре стороны по три поклона. Овчар становился на руно и произносил следующие слова:

"Засветись, звезда ясная, по поднебесью на радость миру крещеному; загорись огнем негасимым на утеху православным. Ты загляни, звезда ясная, на двор к рабу Божьему (имя). Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец у раба Божьего (имя). Как по поднебесью звездам несть числа, так бы у раба Божьего (имя) уродилось овец более того". После окликания хозяин приводил овчара к себе в избу, угощал его вином и наделял подарками.

Продолжали морозить семена, готовя их к посеву: собирали в амбарах разные семена, выставляли на три утренние зори на мороз и откладывали к посеву. Продолжали и зорнить пряжу: первый моток, лучший из всей пряжи, выставляли на утреннюю зорю, чтобы вся пряжа была белой, чистой и крепкой.

Приметы на 28 февраля

Большая прибавка воды предвещает хороший сенокос.

На Онисима зима с весной спорят: кому идти вперед, а кому вспять повернуть.

На Онисима-овчарника зима становится безрогой (теряет свою силу).

Частые восточные ветры в конце февраля - начале марта предвещают песочные бури летом.