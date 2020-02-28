Пятый день Масленицы - Тещины вечера, традиции и приметы

Новости Украины:Эта пятница должна стать для почитателей славянских традиций днем позитивных эмоций и гостеприимства.

Начинается пятый день Масленицы, который называется Тещиными вечерками.

На Тещины вечерки можно не только веселиться и наслаждаться вкусом испеченных блинов и других праздничных блюд. Люди считали, что в этот день открывается будущее. Масленичные приметы и гадания помогут вам предсказать то, что может произойти в ближайшее время.

Почему день называется "Тещины вечерки"

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо перенестись на много веков в прошлое, когда славянские традиции были всему головой. Масленичная пятница называлась именно так, потому что этот день по традиции зять должен был посвящать приему гостей в лице тещи (настоящей или будущей) и ее родственников.

Вечер проводился с бурным застольем, гуляньями, песнями. Все родственники активно общались и старались находить общий язык. Было плохой приметой, если кто-то начинал ругаться.

Современные традиции на Тещины вечерки

28 февраля многие семьи и влюбленные постараются последовать древним традициям, однако далеко не для всех они являются определяющими. Именно в пятницу в современном мире начинается настоящая веселая Масленица, потому что "официальных выходных" с четверга, как было на Киевской Руси, сейчас нет.

В этот день заканчивается трудовая неделя, люди собираются дома и собирают настоящий пир. По аналогии с древними традициями, согласно которым на Тещины вечерки зять пек блины, мужчины готовят праздничный стол. Жены по возможности помогают им, но основная часть работы лежит на мужчине.

Издревле считалось, что браки, которые заключены в масленичную пятницу, будут долгими и счастливыми. Если у вас пока не назначена свадьба, не расстраивайтесь. Приметы говорят о том, что в этот день полезно организовывать свидания и признаваться в любви. Старайтесь как можно больше времени проводить со своей второй половинкой.

Одинокие люди в этот день не должны упускать возможность найти любовь, познакомиться с кем-то интересным. Стоит посещать людные места и быть открытыми для общения и флирта.

Полезными 28 февраля будут также масленичные обряды на деньги удачу и любовь. Пришло время поверить в то, что будущее приготовило всем нам только самое лучшее. В такие позитивные дни сам Бог велел гулять и развлекаться, любить друг друга и прислушиваться к близким.