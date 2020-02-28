Скачать
Пятница, 28.02.2020
Итоги дня 27 февраля: Победы в биатлоне и эпидемия коронавируса
Итоги дня 27 февраля: Победы в биатлоне и эпидемия коронавируса
Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили коронавирус
Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили коронавирус
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
28 февраля - приметы и обряды в День Онисима
28 февраля - приметы и обряды в День Онисима

Пятый день Масленицы - Тещины вечера, традиции и приметы

Смотрите фото (3)
Пятый день Масленицы - Тещины вечера, традиции и приметы
07:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Эта пятница должна стать для почитателей славянских традиций днем позитивных эмоций и гостеприимства.

Начинается пятый день Масленицы, который называется Тещиными вечерками. 

На Тещины вечерки можно не только веселиться и наслаждаться вкусом испеченных блинов и других праздничных блюд. Люди считали, что в этот день открывается будущее. Масленичные приметы и гадания помогут вам предсказать то, что может произойти в ближайшее время.

Почему день называется "Тещины вечерки"

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо перенестись на много веков в прошлое, когда славянские традиции были всему головой. Масленичная пятница называлась именно так, потому что этот день по традиции зять должен был посвящать приему гостей в лице тещи (настоящей или будущей) и ее родственников.

Вечер проводился с бурным застольем, гуляньями, песнями. Все родственники активно общались и старались находить общий язык. Было плохой приметой, если кто-то начинал ругаться.

Современные традиции на Тещины вечерки

28 февраля многие семьи и влюбленные постараются последовать древним традициям, однако далеко не для всех они являются определяющими. Именно в пятницу в современном мире начинается настоящая веселая Масленица, потому что "официальных выходных" с четверга, как было на Киевской Руси, сейчас нет.

В этот день заканчивается трудовая неделя, люди собираются дома и собирают настоящий пир. По аналогии с древними традициями, согласно которым на Тещины вечерки зять пек блины, мужчины готовят праздничный стол. Жены по возможности помогают им, но основная часть работы лежит на мужчине.

Знаменательные события в истории: 28 февраля 2020 года
Знаменательные события в истории: 28 февраля 2020 годаЧитать полностью

Издревле считалось, что браки, которые заключены в масленичную пятницу, будут долгими и счастливыми. Если у вас пока не назначена свадьба, не расстраивайтесь. Приметы говорят о том, что в этот день полезно организовывать свидания и признаваться в любви. Старайтесь как можно больше времени проводить со своей второй половинкой.

Одинокие люди в этот день не должны упускать возможность найти любовь, познакомиться с кем-то интересным. Стоит посещать людные места и быть открытыми для общения и флирта.

Полезными 28 февраля будут также масленичные обряды на деньги удачу и любовь. Пришло время поверить в то, что будущее приготовило всем нам только самое лучшее. В такие позитивные дни сам Бог велел гулять и развлекаться, любить друг друга и прислушиваться к близким.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Масленица, 28 февраля, Масленица 2020, Пятый день Масленицы, Тещины вечера, Что нельзя делать 28 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
02 "Коронавирус ни кого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
03 "Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
04 Президент Украины подписал решение о гособоронзаказе до 2023 года
05 "Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вражеские обстрелы на Донбассе: погиб военный, еще один ранен
Обстрелы на Донбассе: погиб военный, еще один ранен
Температурные &quot;качели&quot; и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
От -5° до +10° и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
Минздрав: Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус
Грипп в Украине опаснее, чем коронавирус из Китая
В Google Translate появились новые языки
В Google Translate появились новые языки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь