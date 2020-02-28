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Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года

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Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
09:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Астрологи поделились мнением о том, каким пяти Знакам Зодиака повезет больше, чем другим этой весной.

Весна — это время года, в которое настроение само ползет вверх, даже если что-то в жизни происходит не так, как того хотим мы. 

Сам по себе 2020 год очень непредсказуемый, но назвать его неблагоприятным нельзя. Весна начинается с марта, а мартовский гороскоп говорит нам о том, что это будет достаточно приятный и удачный для многих Знаков период.

Телец

Для Тельцов начинается время новых открытий. Это будет свойственно как любовной, так и деловой сфере жизни. Тельцы смогут увидеть мир с иного угла, найти ответы на важные для них вопросы. В этот момент звезды и планеты будут беречь их от проблем и снабжать удачей и позитивной энергетикой.

В конце весны, в мае, когда наступит время Тельцов, им необходимо будет стать более гостеприимными, добрыми и отзывчивыми. Звезды хотят, чтобы Тельцы помогали окружающим, но не нужно бояться, ведь все вложенные в добрые дела часы и минуты вернутся сполна. Если же захочется потратить часть времени на себя любимых, то лучше времени, чем март просто не найти. В начале весны необходимо заниматься личными делами.

Рак

Раков ожидает огромный всплеск творческой энергии. Им удастся преуспеть в сфере работы и финансов, осуществить важные покупки, достичь больших высот в бизнесе. Семейным представителям этого Знака придется соблюдать баланс между семьей и работой.

В апреле и в мае ожидается смена энергетики звезд и планет, из-за чего астрологи отмечают рост вероятности того, что смена работы принесет Ракам счастье и удовлетворение. Не стоит гнаться за цифрами. Работа должна в первую очередь приносить удовольствие, а уже потом — огромный доход. Любые, даже самые неприятные события могут обратиться для Раков большим успехом. Нужно лишь верить в себя.

Весы

Весам стоит почаще доверять своей интуиции весной 2020 года. Планеты и звезды, отвечающие за шестое чувство, будут находиться в очень выгодном для Весов положении. В движении к поставленным целям Весам стоит проявлять больше трезвости и рассудительности, но это не значит, что от амбиций придется отказаться. Наоборот, амбициозные и целеустремленные Весы будут впереди планеты всей.

Эта весна — благоприятный период для поездок, путешествий, смены обстановки. Появятся новые возможности для самореализации, осуществления задуманных планов. Сильные заговоры на деньги помогут увеличить доходы, а заговор на покупку поможет не потратить финансы зря.

Стрелец

У представителей Огненной стихии появится много новых возможностей в плане работы, финансов и творчества. Это идеальный период для самостоятельного преодоления препятствий. Звезды хотят, чтобы Стрельцы стали более самодостаточными и как можно меньше зависели от окружающих.

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Стрельцы этой весной будут меньше чувствовать усталость. Это значит, что можно будет с головой уйти в дела и оставить еще часть энергии для домашних забот. Весна 2020 года — идеальное время для ремонта, переезда, а также покупки новой мебели. Поддерживать в норме настроение поможет своевременная уборка.

Рыбы

Рыбам тоже повезет чуть больше, чем всем остальным. Первые недели марта могут быть немного напряженными, но потом станет понятно, что так было необходимо. Звезды и планеты помогут Рыбам с тяжелым выбором, решением сложных вопросов и задач. Удача будет следовать за ними по пятам всюду, куда бы они не пошли.

Людям этого Знака удастся наладить прочную связь в любовных отношениях, перевести их на новый уровень. Одиноким Рыбам удастся найти вторую половинку. Также звезды помогут разрешить конфликты и превратить врагов в союзников. Астрологи отмечают, что все важные дела, которые Рыбам удастся начать этой весной, приведут их к победе в будущем. Это идеальное время для выработки правильных привычек и избавления от вредных.

Всем остальным Знакам Зодиака не стоит падать духом, потому что эта весна полна сюрпризов, большинство из которых весьма приятные. В случае невезения и проблем стоит воспользоваться мощным заговором на удачу, а также избавиться от отрицательных мыслей.

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