Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 февраля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 29 февраля.

Касьян Високос, Касьян Грозный

Святому Кассиану в качестве дня памяти "достался" неудачный день — 29 февраля (по старому стилю), который бывает в календаре всего раз в четыре года. Високосные годы считались в народе несчастливыми, поскольку именно на них чаще всего выпадают всевозможные беды: скот падает, дерево засыхает, болезни случаются, раздоры заводятся. На Киевской Руси говорили: "Худ приплод в високосный год".

Поэтому и у самого Кассиана была репутация строгого и недоброго святого. К его имени нередко добавляли не самые приятные эпитеты: Завистливый, Злопамятный, Немилостивый, Грозный, Скупой. О нем и его характере сложено несколько поговорок: "Касьян на народ — народу тяжело, Касьян на траву — трава сохнет, Касьян на скот — скот дохнет"; "Касьян на что ни взглянет, все вянет".

Люди были уверены: святой злится на то, что его память редко чтут: "Благому чудотворцу Николе два праздника в году, а немилостивому Касьяну — один в четыре года"; "Касьян три года пьян, на четвертый трезвеет".

День Касьяна в народном календаре — самый страшный. Святому подчинялись все ветры. Он мог их выпустить и наслать на людей — а вместе с ними в деревни приходили чума и холера. На Касьяна крестьяне старались вообще не выходить из избы, особенно до рассвета; все работы прекращались. А многие старались в Касьянов день подольше не просыпаться — "проспать" самое злое время.

Международный день редких заболеваний

По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний (Rare Disease Day). В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

Традиционно проводимый в последний день февраля этот День стал ежегодным информационно-просветительским мероприятием. Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.

Несмотря на разные симптомы и последствия редких заболеваний, проблемы большинства больных, у которых они наблюдаются, схожи. Это недоступность правильной диагностики, запаздывание с постановкой диагноза, отсутствие качественной информации, а часто и научных знаний о заболевании, тяжелые условия социализации, отсутствие качественной медицинской помощи и трудности в получении лечения и ухода.

Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Примерно 80 процентов из них имеют генетическую природу. Всего же, по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5–7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний. Среди них встречаются весьма экзотические недуги: синдром кабуки (в Европе зафиксировано около 300 случаев), синдром Паллистера-Киллиана (в Европе — 30 случаев), прогрессирующая костная гетероплазия, болезнь Нимана-Пика, болезнь Гоше. Есть и те, что встречаются чаще: муковисцидоз, гемофилия, различные формы рака, миелома, болезнь Альцгеймера, болезнь Гентингтона и другие.

Масленица: Золовкины посиделки

В шестой день Масленичной недели, Золовкины посиделки, родственники продолжали наносить друг другу визиты.

Если в пятницу "отдувался" зять, то в субботу гостей принимала невестка: она приглашала в гости золовок (сестер мужа) и других родственников супруга, а также своих подруг.

Если сестры мужа сами к этому моменту были замужем, невестка вместе с ними звала в гости свою замужнюю родню и подруг. А если у золовки мужа еще не было, невестке вместе с родней мужа полагалось пригласить своих незамужних подруг. Если невестка была новобрачной, она должна была не только угостить своих золовок, но и чем-нибудь их одарить.

Золовкины посиделки были своего рода смотринами новоиспеченной хозяйки, в гости приходили родственники не только из своего, но и из соседних сел. Когда смотрины подходили к концу, муж выходил на середину комнаты, а молодуха должна была его поцеловать. После этой своеобразной кульминации гости по очереди целовали молодую со словами "спасибо на Масленице" и отправлялись дальше — ведь семьи были большими, и нужно было успеть посетить дома других родственников.