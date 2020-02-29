Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 1 марта.

День Марены

Последний праздник злых Навьих Богов перед приходом Весны — День Мары Марены — Великой Богини Зимы и Смерти.

Мара-Марена — могучее и грозное Божество, Богиня Зимы и Смерти, жена Кощея, сестра Живы и Леля.

В народе она была названа Кикиморой одноглазой. Сохранилось присловье, вспоминаемое в этот день: "Вздел Ярило зиму (Марену!) на вилы".

Вспоминают и чтят в этот день богиню, что проведет народ к Калинову мосту. Владения Марены, согласно древним Сказам, лежат за черной Рекой Смородиной, разделяющей Явь и Навь, через которую перекинут Калинов Мост, охраняемый Трехглавым Змеем.

Народные приметы к этому дню:

Если в этот день в полдень видно солнце, весна будет ранняя, если метет метель - вся неделя метельная.

Чем больше выпадет снега, тем выше урожай зерновых.

Если в мороз вспотели оконницы и рамы — жди потепления.

Вверх поднимаются по стеклу "снежные растения" — морозу продолжаться, наклонились их побеги — к оттепели.

Ярилин день

Ярило у древних славян считался богом солнца, и вплоть до 1942 года 1 марта отмечался новый год, а первые мартовские дни называли Ярилиными днями.

Считалось, что на Ярилин день Ярила надевает на свои вилы в виде солнечных лучей зиму, и наступала пора сельскохозяйственные работы. Апоскольку он был и богом плодородия, беременные женщины старались набраться сил для того, чтобы выносить ребенка, греясь на солнышке. Повитухи топили прямо в доме полуденный снег и затем умывались и мыли руки талой водой.

Если ночью выпадал снег, то матери отправляли своих детей, чтобы те размели до колодца дорожку и мостки на реке или пруду. Существовало поверье, что это обряд даст детям здоровье, а в дом - принесет счастье.

В связи с отмечанием в этот день Нового года, вплоть до 19 века в этот праздник не работали, а проводили Ярилины хороводы. Но в тоже время, теплу пока особо не стоило радоваться.

Международный день детского телевидения и радиовещания

Международный день детского телевидения и радиовещания (International Children's Day of Broadcasting) — один из самых светлых и добрых праздников — отмечается в первое воскресенье марта. Он был введен ЮНИСЕФ в 1991 году и призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях.

Ежегодно в первое воскресенье марта все ведущие теле- и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам — все они "настраиваются на детскую волну", транслируя качественные программы для детей и о детях. Ведь главная цель праздника — поощрять СМИ по всему миру уделять больше внимания вопросам, связанным с детьми. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые производством детских телевизионных программ и радиопередач.

С тех пор, как Международный день детского телевидения и радиовещания был учрежден, тысячи теле- и радиоведущих в более ста странах принимают участие в программе мероприятий Дня, отмечая его так, чтобы День остался в памяти своей уникальностью и праздничностью.

К тому же еще в 1994 году ЮНИСЕФ и Международная академия телевизионных искусств и наук учредили специальную награду, которая вручалась телекомпании, чья программа в этот день наиболее полно воплощала его миссию. В 2008 ЮНИСЕФ учредил собственную награду, вручаемую и теле- и радиокомпаниям.

Надо сказать, что изначально этот День отмечался в декабре, а с 2009 года его празднование перенесено на первое воскресенье марта.

У Международного дня детского телевидения и радиовещания есть и социально значимая сторона — День призван привлечь внимание общественности к правам детей и молодежи. Что знают молодые люди о своих правах и обязанностях? Как они служат обществу? На эти и другие вопросы средства массовой информации, как наиболее близкий к молодежи собеседник, обращают большое внимание.

Всемирный день комплимента

Мало информации можно найти в Интернете, о таком интересном празднике, как Всемирный день комплимента (World Compliment Day). Нет достоверных сведений о том, кем и когда учрежден. Также нет и единого мнения о точной дате его проведения – одни предлагают отмечать этот праздник 1 марта, а другие – 21 марта.

Главное, что известно, это идея учреждения праздника – спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, тёплым, по-доброму запоминающимся и сближающим. Поэтому совершенно очевидно, что рано или поздно этот праздник станет популярным и приобретёт мировую популярность, как уже не один раз происходило с праздниками, стихийно зарождавшимися в социальных сетях, блогах, форумах или просто на чьих-то сайтах.

Такие надежды не напрасны, ведь сам по себе комплимент – "приятная штука". Слово это французского происхождения и означает буквально особую форму похвалы, признания, восхищения, одобрения и уважения. Люди по-разному относятся к комплименту. Кто-то утверждает, что в нём часто присутствует лесть и отсутствует искренность. Эти люди указывают и на то, что специально отведённый для комплимента день только лишь усиливает эту не очень лицеприятную сторону явления. По-своему они в чём-то правы.