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Рябошапка обозначил сроки аттестации региональных прокуроров

Рябошапка обозначил сроки аттестации региональных прокуроров
16:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:По словам генерального прокурора Украины, проверки в местных прокуратурах начнутся в марте.

Первая и вторая волна аттестации прокуроров региональных прокуратур пройдет со 2-го по 5 марта в Киеве, сообщает Офис генерального прокурора.

По информации Офиса генпрокурора, аттестация прокуроров региональных прокуратур является следующих этапом реформирования органов прокуратуры.

"3697 прокуроров из всех областных центров Украины, АР Крым и военных прокуратур регионов Украины и объединенных сил примут участие в первом этапе аттестации", - говорится в сообщении.

"В рамках реформы прокуратуры мы успешно аттестовали прокуроров ГПУ, запустили работу Офиса генерального прокурора, идет отбор 100 новых прокуроров в Офис. Сейчас мы начинаем аттестацию прокуроров региональных прокуратур, потому что общество ожидает от прокуроров всех уровней добропорядочности, профессионализма и результатов - подозрений, направленных в суд дел", - подчеркнул генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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В Офисе генпрокурора информируют, что процесс аттестации будет одинаковым для всех прокуроров и аналогичным процедуре аттестации в Офис генерального прокурора. Он будет состоять из трех этапов: теста на знание законодательства, теста на общие способности и собеседования с кадровой комиссией.

"Первый и второй этапы аттестации все прокуроры пройдут в Киеве с 2 по 5 марта 2020 года, прокуроры с одной прокуратуры будут сдавать тесты в разные дни", - уточняют в Офисе, подчеркивая, что такой график позволит обеспечить непрерывность работы региональных прокуратур.

Ожидается, что аттестация всех прокуроров региональных прокуратур завершится до начала июня.

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Прокуратура, Руслан Рябошапка, ОГПУ, Офис Генпрокурора.
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