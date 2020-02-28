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Великий пост 2020: дата и история праздника
Великий пост 2020: дата и история праздника

Великий пост 2020: дата и история праздника

Великий пост 2020: дата и история праздника
20:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Начало Великого поста в 2020 году начнется в понедельник 2 марта и продлится до 18 апреля.

Великий пост нужен каждому для того, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику. В течение всего поста человек должен отказываться от пищи, в память о сорокадневном посте Иисуса. В течение сорока дней христиане должны отказываться от развлечений и удовольствий, посвящая время самопознанию и молитвам.

История Великого поста

Церковь установила Великий пост в память о скитаниях по пустыне Иисуса Христа, который в течение 40 дней, несмотря на искушения, отказывал себе в еде. Время Великого Поста нужно для размышлений. Во время него христиане вспоминают, что Господь был предан своим ученикам и был распят на кресте. После оплакивания Богородицей Девой Иисуса Христа положили в гроб, но на третий день он воскрес из мертвых.

Первый день Великого поста называется Чистым понедельником, а вся первая неделя - Чистой седмицей. В древности на этой неделе ели грибы, квашения, соления и рыбу. Вторая неделя поста называлась Второй седмицей. На этой неделе девушки начинали вышивать жемчугом свою будущую подвенечную одежду.

Третья и четвертая недели поста называются Крестопоклонными. В четверг пекли из постного теста "кресты" с изюмом посередине. Из-за того, что на кресте принял смерть Иисус Христос ради спасения людей, крест стал особо почитаемым. В древности кресты украшали жемчугом и носили на шелковых шнурках.

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Пятая неделя поста называется Похвальной седмицей. Шестая неделя - Вербное воскресенье, а суббота в Вербное воскресенье Великого поста называется Лазаревой субботой. Назвали этот день в честь Лазаря - брата Марфы и Марии, которого воскресил из мертвых Иисус Христос.

Завершает пост Страстная неделя, которая символизирует последние семь дней жизни Христа.

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Праздник, История, Дата, Великий пост, Праздники в марте, Великий пост 2020.
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