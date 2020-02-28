Пристайко: Мы планируем еще одну эвакуацию украинцев из Уханя

Новости Украины:Вадим Пристайко допускает дополнительную эвакуацию украинцев, которые остались в Ухане.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина рассматривает вариант дополнительной эвакуации украинцев из китайского города Ухань при посредничестве другой страны.

Об этом глава МИД сказал в интервью на телеканале «Украина 24».

По его словам, на сегодняшний день ни у одного из граждан Украины, которые находятся в обсервации за границей, в частности, одна украинка в Италии и трое украинцев в Японии, не подтверждено наличие нового коронавируса.

”Кроме Китайской Народной Республики, где были зарегистрированы первые случаи, мы в принципе, на сегодняшний день, не планируем эвакуации. Единственное, что мы планируем, это дополнительная эвакуация тех граждан, которые остались в Ухане, и мы думаем, как их оттуда забрать. У нас есть разные варианты. На сегодняшний день наиболее целесообразным выглядит привлечение помощи других стран”, - сообщил Пристайко.

Он напомнил, что Украина из Уханя эвакуировала, кроме украинцев, граждан и других стран. «В ответ мы теперь рассчитываем на то, что нам тоже помогут эвакуировать наших граждан, их не так много осталось», - добавил министр.

Пристайко сообщил, что к Украине уже обращалась Польша с соответствующим предложением. «Мы просто не успели собрать людей, чтобы тот самолет их эвакуировал», - пояснил он.

Министр также сообщил, что одна европейская страна предлагает забрать украинцев из Уханя. «Мы, в принципе, готовы в ближайшие дни это сделать. У нас почти есть разрешение», - добавил он.

Глава МИД сообщил, что процесс эвакуации происходит под тщательным контролем китайских властей и для приезда в аэропорт за несколько дней надо сделать специальный запрос на получение разрешения, чтобы специальный транспорт перевез людей в аэропорт. Других вариантов перемещения в Ухане сейчас нет.