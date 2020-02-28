Скачать
Пятница, 28.02.2020
Миротворцы на Донбассе: Пристайко обратился с предложением к ООН
Миротворцы на Донбассе: Пристайко обратился с предложением к ООН
Зеленский потребовал у Разумкова собрать внеочередное заседание Рады
Зеленский потребовал у Разумкова собрать внеочередное заседание Рады
Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)
Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)
Великий пост 2020: дата и история праздника
Великий пост 2020: дата и история праздника

Пристайко: Мы планируем еще одну эвакуацию украинцев из Уханя

Пристайко: Мы планируем еще одну эвакуацию украинцев из Уханя
22:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко допускает дополнительную эвакуацию украинцев, которые остались в Ухане.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина рассматривает вариант дополнительной эвакуации украинцев из китайского города Ухань при посредничестве другой страны.

Об этом глава МИД сказал в интервью на телеканале «Украина 24».

По его словам, на сегодняшний день ни у одного из граждан Украины, которые находятся в обсервации за границей, в частности, одна украинка в Италии и трое украинцев в Японии, не подтверждено наличие нового коронавируса.

”Кроме Китайской Народной Республики, где были зарегистрированы первые случаи, мы в принципе, на сегодняшний день, не планируем эвакуации. Единственное, что мы планируем, это дополнительная эвакуация тех граждан, которые остались в Ухане, и мы думаем, как их оттуда забрать. У нас есть разные варианты. На сегодняшний день наиболее целесообразным выглядит привлечение помощи других стран”, - сообщил Пристайко.

Он напомнил, что Украина из Уханя эвакуировала, кроме украинцев, граждан и других стран. «В ответ мы теперь рассчитываем на то, что нам тоже помогут эвакуировать наших граждан, их не так много осталось», - добавил министр.

Пристайко сообщил, что к Украине уже обращалась Польша с соответствующим предложением. «Мы просто не успели собрать людей, чтобы тот самолет их эвакуировал», - пояснил он.

Министр также сообщил, что одна европейская страна предлагает забрать украинцев из Уханя. «Мы, в принципе, готовы в ближайшие дни это сделать. У нас почти есть разрешение», - добавил он.

Глава МИД сообщил, что процесс эвакуации происходит под тщательным контролем китайских властей и для приезда в аэропорт за несколько дней надо сделать специальный запрос на получение разрешения, чтобы специальный транспорт перевез людей в аэропорт. Других вариантов перемещения в Ухане сейчас нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, МИД, Эвакуация, Ухань, Коронавирус, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
02 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
03 Грибной суп для гипертоников: в чем польза
04 Маникюр 2020: стильный весенний френч (Фото)
05 Как снизить холестерин без лекарств?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый формат: Таможня будет ежедневно отчитываться обо всех случаях контрабанды
Новый аккаунт украинской таможни в Twitter
Эпидемия коронавируса: Украина не планирует закрывать границы
Украина не планирует закрывать границы из-за коронавируса
В Украине накопилось три миллиарда зарплатного долга
В Украине накопилось три миллиарда зарплатного долга
Принц Гарри и Джон Бон Джови спели дуэтом (Видео)
Принц Гарри и Джон Бон Джови спели дуэтом (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь