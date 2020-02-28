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Оржель заблокировал назначение Валерия Безуса главой Госэнергоэффективности

Оржель заблокировал назначение Валерия Безуса главой Госэнергоэффективности
23:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Глава Минэкоэнерго Алексей Оржель заблокировал назначение Валерия Безуса руководителем Госэнергоэффективности.

Правительство согласилось с предложением главы Минэкоэнерго Алексея Оржеля и отклонило проект распоряжения о назначении главой Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Валерия Безуса, который победил в объявленном правительством конкурсе на эту должность.

Такое решение Кабмин принял на заседании 19 февраля, говорится в ответе секретариата правительства на запрос Безуса, который он опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

Он также опубликовал протокол заседания Кабмина об определении его победителем конкурса на должность главы Госэнергоэффективности от 24 января, также предоставленный Секретариатом на его запрос.

Безус в 2016-2019 годах был замглавой Днепропетровского областного совета, является вице-президентом Energy Club. На сайте Минэкоэнерго до сих пор размещена январская новость, что Безус возглавил Госэнергоэффективости по итогам конкурса.

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Алексей Оржель, Минэкоэнерго, Валерий Безус.
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