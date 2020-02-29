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Пристайко рассказал, когда можно будет говорить о назначении посла Украины в РФ

Пристайко рассказал, когда можно будет говорить о назначении посла Украины в РФ
01:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко рассказал, при каких условиях можно будет говорить о назначении посла Украины в России.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что, пока Россия не вывела войска и не прекратила убийства украинцев, говорить о назначении посла нельзя.

Об этом глава МИД сказал в интервью на телеканале «Украина 24». Он согласился с утверждением, что украинская сторона отказалась от возможности назначения посла Украины в России, а посла России в Украине.

"Во-первых, назначение посла - это чисто политический шаг. Для того, чтобы вести переговоры с Сергеем Лавровым, ему достаточно поднять трубку и позвонить мне", - сказал Пристайко.

При этом, глава МИД рассказал о рассмотрении идеи народной дипломатии, и в частности об избрании из числа перемещенных лиц или известных выходцев с Донбасса для ведения дискуссионных форумов. В этой связи министр назвал исключительно для примера кандидатуру известного спортсмена Сергея Бубки, но уточнил, что не обязательно этот человек будет привлечен к такому процессу.

«Я не говорю, что он будет участвовать, я просто говорю для того, чтобы стало понятнее. Авторитетный человек, которого уважают с обеих сторон линии разграничения, и во всем мире ... Вот такого рода люди, которые имеют право говорить от региона, могли бы встретиться между собой. И такие форумы мы предлагаем", - сказал Пристайко.

При этом он уточнил, что такого рода мероприятия не предусмотрены Минскими соглашениями.

"Но это наша попытка, наше предложение компромисса к тем территориям. Вот как они определят, что должно быть в этом специальном статусе. Мы будем базироваться на этом", - сказал Пристайко.

При этом он отметил, что посольства Украины и России в Киеве и Москве продолжают работу.

"Есть специальная форма - так называемые временно поверенные в делах Украины в России, а так же здесь. Консульство работает, спасает граждан", - добавил Пристайко. Он отметил, что отсутствие или наличие посла не мешает консульской части работы. "Посол - это личный представитель президента Украины, который едет с определенным месседжем, политическим. На сегодняшний момент с государством, которое все еще не забрало с нашей территории (войска) и продолжает убивать наших ребят, политически говорить не о чем", - подчеркнул Пристайко.

10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия "не против» вернуть своего посла в Киев, а посла Украины - в Москву.

Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Кремля направить посла в Киев. 11 февраля в Министерстве иностранных дел Украины заявили об отсутствии оснований повышать статус дипломатических отношений с Российской Федерацией путем назначения посла.

Напоминаем. 23 февраля 2014 года МИД РФ отозвал в Москву российского посла в Киеве Михаила Зурабова, который работал на этой должности с 2009 года. После этого временным поверенным в делах РФ в Украине стал Андрей Воробьев, но он умер 30 мая 2016 года. С ноября 2016 обязанности временного поверенного исполнял Александр Лукашик. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ был Руслан Нимчинский.

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Украина, МИД, РФ, Посол, Вадим Пристайко.
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