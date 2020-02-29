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Шмыгаль: Дискуссия о децентрализации в областях Украины продлится две недели

Шмыгаль: Дискуссия о децентрализации в областях Украины продлится две недели
05:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В течении двух недель пройдет обсуждение о децентрализации в областях Украины.

Обсуждение децентрализации в областях Украины продолжится на протяжении двух недель, сообщил вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Украины Денис Шмыгаль.

"Почему мы стали на путь большого общественного обсуждения? Мы начали его 25-го числа в Киеве, экспертным обсуждением с привлечением большого круга иностранных экспертов, наших партнеров со всего мира, народных депутатов, глав сформированных объединенных территориальных громад, местных глав, и, на самом деле, поехали дальше в Луганскую и Донецкую области, это было начало обсуждения в регионах. Это обсуждение будет продолжаться практически следующие две недели в областях. Мы приглашаем всех к высказыванию своего мнения, какими должны быть изменения в Основной закон, как должна закончиться децентрализация, чем она должна закончиться", - сказал он в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Шмыгаль отметил, что эта общественная дискуссия знаменует завершение первого этапа децентрализации в Украине.

"На самом деле, это первый этап административно-территориальной реформы, который завершится выборами этой осенью. Еще один шаг - это внесение изменений в Основной закон - Конституцию, чтобы привести в порядок то административно-территориальное устройство, которое мы получим после выборов в сформированные местные громады, в соответствии с перспективными планами", - пояснил он.

По словам вице-премьер-министра, административно-территориальная реформа - одна из самых успешных и одна из самых понятных для украинцев. Также он сообщил, что согласно перспективным планам в Украине должно быть создано ориентировочно 1400 громад, и почти 1000 - уже созданы.

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Украина, Децентрализация, Денис Шмыгаль.
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