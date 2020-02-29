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Украинцам во Франции при симптомах простуды советуют обращаться в медучреждения

Украинцам во Франции при симптомах простуды советуют обращаться в медучреждения
02:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Посольство Украины во Франции советует свои гражданам обращаться к врачам при простудных симптомах.

В посольстве Украины во Франции рекомендуют украинским гражданам, находящимся во Франции или собирающимся ее посетить, в случае повышенной температуры или симптомов простуды ограничить свои передвижения и обращаться в медучреждения, сообщила пресс-служба МИД.

"В случае обнаружения повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции, рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по телефону 15. Информационная помощь по коронавирусу предоставляется по телефону "горячей линии" 0800 130 000 (звонок бесплатный)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с увеличением на территории Франции количества случаев респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, украинцам, которые относятся к наиболее уязвимым категориям (престарелых и имеющих хронические заболевания) рекомендуют избегать регионов Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes, где зафиксированы случаи заболеваний, избегать контактов с больными, не посещать массовые мероприятия, пользоваться защитными масками в местах скопления людей и соблюдать личную гигиену.

Также украинцам рекомендуют зарегистрироваться в системе "Друг" по ссылке http://friend.mfa.gov.ua".

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуют безотлагательно обращаться в посольство Украины во Франции по тел.: +33-143-06-07-37, электронной почте: [email protected] или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail: [email protected]", - подчеркнули в ведомстве.

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Украина, Франция, Коронавирус.
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