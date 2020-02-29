Високосные ритуалы на деньги: привлекаем богатство 29 февраля

Новости Украины:Обряды на привлечение удачи и денег в этот день работают особенно сильно, поэтому стоит воспользоваться представленным шансом.

Високосный год бывает всего раз в четыре года, и именно 29 февраля может изменить жизнь каждого в лучшую сторону.

Високосный год таит в себе множество непредвиденных обстоятельств, и потому наши предки составили множество предупреждающих примет. Эксперты рекомендуют с ними познакомиться, чтобы извлечь полезные уроки. 29 февраля — самый важный день високосного года, и именно в это время энергетика пространства меняется. В такой день есть риск привлечь неприятности, а значит, с самого утра нужно поддерживать позитивный настрой. Кроме того, этот день нужно использовать по максимуму, и взять от него все самое лучшее, выполнив несколько обрядов на привлечение счастья и финансового благополучия.

Обряд на привлечение денег 29 февраля

Привлечь денежную энергетику не составит труда, если после пробуждения налить стакан чистой воды и бросить туда три монеты. Стакан ставят на стол и проговаривают:

"Раз в четыре года любые желания исполняются, капиталы умножаются. Монеты заговоренные день простоят, прибыль мне привлекут, от мошенников уберегут".

Стакан оставляют на несколько часов, а после аккуратно вынимают монеты и дают им просохнуть. Одну кладут в кошелек, чтобы она притягивала деньги, а две другие кладут дома в укромные места. Воду выплескивают у порога или поливают ей денежные растения, чтобы финансовый поток не иссякал.

Денежный обряд

29 монет 29 февраля кладут в кошелек и заговаривают:

"Каждая монета прибыль принесет, без денежной удачи не оставит, в високосный год денег мне прибавит".

Кошелек аккуратно трясут, приговаривая:

"Звон монет деньги привлекает, финансы охраняет".

Одну из монет оставляют в качестве талисмана и зашивают в кошелек, а остальные можно потратить.

Обряд на привлечение финансов

Справиться с материальными трудностями поможет заговор на копилку. В нее помещают несколько монет и проговаривают:

"В високосный год деньги сохраню, на нужную покупку накоплю. Как деньги к деньгам идут, так и в копилку мою попадут".

Копилку пополняют каждый день хотя бы монетой, чтобы денежная энергетика обновлялась и финансы прибывали.

Привлечение удачи 29 февраля

Есть и такой современный обряд. После пробуждения нужно умыться трижды и произнести:

"С водой неудачи уходят, беды стороной обходят. Как високосный год раз в четыре года бывает, так и на четыре года удачу себе привлеку. Водой умываюсь, энергией заряжаюсь".

После этого нужно зажечь свечу и капающим воском написать слово удача на листе бумаги. Его кладут в файл после того, как воск застынет, и прячут в укромное место.

Обряд на удачу

В последний день февраля на удачу заговаривают талисман, который поможет привлечь благополучие. Небольшую вещицу помещают на ладонь и шепчут:

"Год високосный опасным зря называют. Я себе удачу привлеку, любые беды с ней стороной обойду. Четыре года спустя ритуал повторю, и снова с удачей по жизни пойду".

Талисман носят с собой, никому не давая в руки, чтобы удача не отвернулась.

Високосный обряд на удачную жизнь

29 февраля нужно подмести пол, приговаривая:

"Неудачи из дома выметаю, пощады не знаю. Все беды из жилища моего вон убираются, только счастливые события на порог допускаются".

Мусор собирают и выносят подальше из дома.

В високосный год могут случаться разные события, и для того, чтобы они были позитивными, не стоит забывать о шепотках на каждый день. Они помогут справиться с трудностями и привлечь счастливые перемены в жизнь.