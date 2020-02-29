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Как встретить весну-2020: советы для Знаков Зодиака

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Как встретить весну-2020: советы для Знаков Зодиака
10:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Пришло время задуматься о том, что будет завтра, забыв о вчерашних проблемах и неурядицах.

Весна — волшебное время, в которое расцветает все живое. Люди становятся более добрыми, энергичными и удачливыми. 2020 год — не исключение, однако астрологи дали несколько важных советов, которыми стоит воспользоваться.

Что абсолютно точно поможет вам стать счастливее в марте, так это духовные практики. Звезды и планеты будут весьма гармоничными, поэтому астрологи советуют воспользоваться медитациями на успешное будущее. 

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Огненные люди — одни из самых активных. Для них весна является очень важным периодом, в который происходит много ключевых начинаний. В 2020 году звезды и планеты будут для них особенно позитивными.

Универсальный совет для всех этих людей со стороны астрологов заключается в том, что им следует быть более открытыми и стремиться к взаимопониманию. В работе и бизнесе наступает идеальное время для выхода из зоны комфорта.

Овен: не нужно искать во всем скрытый смысл, потому что его просто нет. Мир будет таким, каким кажется, ни больше, ни меньше. Настало время работы и труда, новых вызовов и постановки задач.

Лев: звезды и планеты на стороне этих людей. Даже самые сложные проекты должны пройти на ура. Особый успех ждет Львов в любви, особенно если они провели зиму в одиночестве.

Стрелец: прилагать много усилий не придется. Вселенная сама внесет необходимые коррективы в жизни Стрельцов. Наступает время легкости, творческого роста и удачи.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Большинство важных дел для представителей этой стихии сдвинется с мертвой точки. В период с марта по май 2020 года этим людям удастся обрести счастье и достичь наивысшей точки удовлетворенности жизнью.

Во многом счастье будет доступно благодаря разрешению важных проблем. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют людям земной стихии избегать лени и бороться с прокрастинацией. Встретив весну во всеоружии, удастся приблизиться к воплощению мечты в реальность.

Телец: стоит сделать ставку на свою красоту и обаяние. Также полезно в любви, в работе и в бизнесе подключать свое врожденное красноречие. Наступает время новых знакомств, романтики и флирта.

Дева: Девам можно не бояться необратимых событий, происходящих в их жизни. Звезды и планеты на их стороне, так что нужно научиться принимать удачи и неудачи как данность. В начале весны им стоит быть спокойнее.

Козерог: неуемное стремление к тому, чтобы успеть сделать всё и сразу, нужно немного попридержать. Начинать весну астрологи советуют в спокойной, но продуктивной обстановке.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Люди стихии Воздуха в начале весны почувствуют мощный прилив сил, творческой энергии. Для большинства людей этих Знаков черные полосы сменятся белыми. Произойдут перемены во всех сферах жизни, так что нужно настроиться на позитивную волну.

В трудных ситуациях астрологи советуют людям воздушных Знаков сохранять спокойствие. Избавиться от беспокойства и повысить настроение помогут пять полезных техник.

Близнецы: в начале весны этим людям желательно больше времени проводить рядом с близкими, второй половинкой и родственниками. Уединение противопоказано до середины марта.

Весы: в марте Весам желательно не поддаваться сильным эмоциям. Это может негативно сказаться на продуктивности. В спокойной и размеренной обстановке Весы смогут показать себя с наилучшей стороны.

Водолей: в начале весны Водолеям желательно сделать уборку дома и навести порядок на рабочем месте. Это хорошее время для расставания с ненужными вещами, принятия важных перемен в мировоззрении.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

В начале весны людям стихии Воды желательно проявлять решительность. Это будет время, когда звезды и планеты примут удачное положение, но не для отдыха, а для смелых поступков.

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Там, где будет необходимо упорство и хитрость, эти люди смогут показать настоящий класс. Удача на их стороне, поэтому можно тратить деньги, вкладываться в образование и развлечения.

Рак: необходимо перестать искать спасение в уединении. Стоит почаще общаться с людьми, заводить новые знакомства и отправляться в путешествия и командировки. В работе и отдыхе лучше стараться находить баланс.

Скорпион: в начале весны Скорпионам будет улыбаться удача буквально во всем. Самое главное для них — не забывать о своих приоритетах. Стоит сфокусироваться на самом главном.

Рыбы: начать весну стоит с обновления гардероба и внешнего вида. Это поможет увеличить энергетику. Также от Рыб понадобится больше инициативы в работе. Можно смело начинать новые проекты.

Чтобы стать счастливее, в начале весны 2020 года каждому из нас стоит избавиться от негативных установок. Отрицательные мысли могут прописаться в нашем сознании на долгий срок, поэтому им нельзя давать свободы.

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