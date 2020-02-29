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Украинцы смогут въезжать на территорию РФ только по загранпаспортам

Украинцы смогут въезжать на территорию РФ только по загранпаспортам
10:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:С завтрашнего дня будет нельзя пересечь границу с РФ по внутреннему паспорту Украины.

Украинцы с 1 марта смогут выезжать из Украины в Россию только по заграничным паспортам. Такое заявление еще в декабре сделал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания правительства.

"Загранпаспорт для выезда из Украины в РФ. С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", - отметил тогда Гончарук.

Глава правительства отметил, что уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

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"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - добавил он.

Напомним, с 1 марта 2015 решением Кабинета министров Украины граждане РФ пересекают госграницу Украины исключительно по заграничным паспортам.

Напомним, Украина и Британия начали переговоры о безвизе.

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Украина, Россия, Загранпаспорт, Алексей Гончарук, Граница с РФ, Пересечение границы.
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