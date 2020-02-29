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Когда в Украине появится электронный военный билет

Когда в Украине появится электронный военный билет
10:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: 24tv.ua

Новости Украины:В Министерстве цифровой трансформации хотят ввести электронный военный билет.

В Министерстве обороны Украины разрабатывается электронный военный билет (ЭВБ) в виде пластиковой карты, размером с банковскую карту для выплат.

Как сообщила пресс-служба министерства, в электронном билете будет чип с данными персонификации и квалифицированной электронной подписью.

ЭВБ позволит заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса); выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов.

О точных датах повсеместного внедрения билета пока что ничего неизвестно. Есть лишь примерные даты тестирования. Процедура пройдет в в определенном районе для одного из видов войск. Министр обороны Загороднюк пообещал, что тестирование состоится в 2020 году.

Кроме того, отмечают в Минобороны, ЭВБ позволит реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам); быть защищенным носителем личного ключа, который содержит электронную подпись.

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"В дальнейшей эксплуатации функционал ЭВБ может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ненужных функций", - отмечено в сообщении.

В пресс-службе также пояснили, что военнослужащие в отпуске или командировке смогут проставлять отметки о пребывании путем внесения соответствующих электронных печатей в ЭВБ.

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Армия, Минобороны, ВСУ, Военный билет, Электронный военный билет, ЭВБ.
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