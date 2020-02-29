Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день

Новости Украины:Что можно есть в Великий пост, от каких продуктов нужно отказаться, а также о календаре питания на каждый день.

Великий пост 2020 продолжается 48 дней – он начинается со 2 марта и продлится в этом году до 18 апреля.

Если вы решили поститься в Великий пост 2020, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

Календарь питания в Великий пост в 2020 году по днях

2 – 8 марта, 1 седмица Великого поста в 2020 году

Первая неделя Великого поста называется "Федоровой неделей". В это время принято вспоминать всех защитников православной веры.

2 марта 2020 года, понедельник – строгий пост, полное воздержание от пищи.

3 марта 2020 года, вторник – разрешается хлеб и вода.

4 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

5 марта 2020 года, четверг – полное воздержание от пищи.

6 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

7 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

8 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

9 – 15 марта, 2 седмица Великого поста в 2020 году

9 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

10 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

11 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

12 марта 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

13 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

14 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

15 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

16 – 22 марта, 3 седмица Великого Поста в 2020 году

16 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

17 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

18 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

19 марта 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

20 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

21 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

22 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

23 – 29 марта, 4 седмица Великого Поста в 2020 году

23 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

24 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

25 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

26 марта 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

27 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

28 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

29 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

30 марта – 5 апреля, 5 седмица Великого поста в 2020 году

30 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

31 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

1 апреля 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

2 апреля 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

3 апреля 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

4 апреля 2020 года. суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

5 апреля 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

6 – 12 апреля, 6 седмица Великого поста в 2020 году

6 апреля 2020, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

7 апреля 2020, вторник – разрешается горячая пища без масла.

8 апреля 2020, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

9 апреля 2020, четверг – разрешается горячая пища без масла.

10 апреля 2020, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

11 апреля 2020, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

12 апреля 2020 года, воскресенье – Вербное воскресенье. Разрешается горячая пища с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.

13 – 19 апреля, Страстная седмица в 2020 году

13 апреля 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

14 апреля 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.

15 апреля 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

16 апреля 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.

17 апреля 2020 года, пятница – полное воздержание от пищи.

18 апреля 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

19 апреля 2020 года, воскресенье – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого Поста. Разрешается любая пища.

Великий пост 2020: что можно есть

Для того чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и святость от приема пищи, ваша пища должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане либо в гриле.

Овощи и фрукты: вареные, тушенные, запеченные – должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут морковь, картошка, свекла, квашеная капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранатах, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее – тем лучше.

Каши: каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их следует только на воде и придется обойтись без добавления масла.

Вместо мяса, молока и яиц: если вы включите в свой рацион растительный белок – то ваш организм ни чуть не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.