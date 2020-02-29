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Загороднюк наградил отличиями украинских морских спецназовцев

Загороднюк наградил отличиями украинских морских спецназовцев
23:24 Сб, 29 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Андрей Загороднюк наградил морских спецназовцев ведомственными наградами.

Во время рабочей поездки в Николаевский гарнизон Министр обороны Украины Андрей Загороднюк посетил 73-й морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого и наградил военнослужащих подразделения ведомственными наградами.

Об этом говорится в сообщении главы Минобороны на его странице в Facebook.

"Имел возможность лично убедиться в боевой готовности воинов, в чьих руках сегодня, без преувеличения, безопасность украинских морских границ и защита от возможных диверсий со стороны противника... Было очень приятно наградить наших защитников ведомственными наградами, поблагодарить за профессиональную службу и пожать руку каждому из них", - написал Загороднюк.

Он также пообщался с командиром и бойцами Центра, осмотрел инфраструктуру, вооружение и технику морского спецподразделения.

"Вместе с личным составом отдали дань уважения павшим воинам специального назначения и водолазам-разведчикам", - добавил министр.

Приветствуя награжденный личный состав Министр поблагодарил бойцов за добросовестную службу по защите морских границ и сообщил о планах Министерства продолжать развитие Сил специальных операций, в частности их морской компонент.

"Враг все еще пытается не допустить всестороннего развития Украины как европейского государства, стоит на пути вступления нашей страны в НАТО и всячески дестабилизирует ситуацию. Агрессивные действия России в Азово-Черноморском регионе ярко свидетельствуют об этом. Поэтому именно вы, бойцы морского спецназа, находитесь сегодня на переднем крае, чтобы помешать врагу реализовать свои планы и нарушить ситуацию с безопасностью в регионе", — отметил Андрей Загороднюк, обращаясь к военнослужащим 73-го морского центра спецопераций.

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Министр обороны, Андрей Загороднюк.
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