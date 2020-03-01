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1 марта - приметы и обряды в день Маремьяны Кикиморы

1 марта - приметы и обряды в день Маремьяны Кикиморы
07:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Это был своеобразный перелом зимы, и с ним связано большое количество народных поверий и рассказов о духах.

1 марта отмечается день Маремьяны-кикиморы. Маремьяна равнозначна языческим названиям Мармор, Марена, Маремьяна Праведная, Мааре. Этнографы до сих пор спорят о том, в каком календаре возможно было произведение смены праведницы и святой Мариамны, которая была сестрой апостола Филиппа, на Маремьяну-кикимору. В народе последнюю описывали по-разному, говорили о том, что это то ли уродливая старуха, то ли девушка с длинными черными волосами, черноглазая и белолицая. Считали, что Маремьяна – жена домового и хозяйка дома, которую можно было увидеть, например, в курятнике или бане. Славяне приписывали ей негативную роль и даже доказывали справедливость своих слов тем, что на Маремьяну практически всегда ударяли морозы. Говорили: "Теплый мартовский день обманчив", "Марток – надевай семь порток".

В любом случае, даже несмотря на такую, отнюдь не радостную дату праздника, люди верили, что теперь, 1 марта, природа постепенно начинает оправляться от холодов. Для всех встреча весны была по-настоящему радостным событием. Поэтому, в этот день проводились всевозможные гуляния. Предки считали 1 марта началом года, а потому, старались в этот день прославить бога плодородия - Ярилу. Даже после принятия христианства эта традиция частично сохранилась. Нельзя было в этот день работать и делать домашние дела – полагалось радоваться и молиться богам. Так что, люди старались провести время весело, не обременяя себя заботами. Тем более что впереди был сезон полевых работ – успели бы еще нахлопотаться.

Согласно преданию, в этот день, 1 марта, повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому, было положено молиться за близких людей, чтобы в роду не было самоубийц.

День Маремьяны Кикиморы

Народные приметы 1 марта

Усилился ветер ночью – жди обильных осадков и потепления.

Первый день весны – теплый, значит, по примете, еще будет похолодание.

По примете 1 марта вороны каркают громко – скоро похолодает.

Если беременная в этот день встанет на пригорок и посмотрит на первое солнце весны, то у нее родится крепкий и здоровый ребенок.

Если женщина наберет снега и в полдень оботрет им руки – они, по приметам, будут чистыми и нежными.

Знаменательные события в истории: 1 марта 2020 года
Знаменательные события в истории: 1 марта 2020 годаЧитать полностью

Талая вода и снег, которые собраны 1 марта, считаются целебными.

Если слышен плач кикиморы, либо она показалась на глаза хозяевам – жди беды.

Если бросишь ветку на снег, и она провалится, то можно ждать потепления. Если же она останется лежать на земле, холода еще продержатся какое-то время.

Плещется вода на льду водоема – жди теплых дней.

Зяблик кричит громко – идут холода.

Рыбалка в этот день будет удачной. Считается, что в день Данилы хорошо клюет лещ и плотва.

Густой туман – лето ненастным будет.

Паводок – будет нашествие грызунов и насекомых в летний период.

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Традиции, Приметы, Обряды, 1 марта, День Марены, День Маремьяны Кикиморы.
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