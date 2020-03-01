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Скалецкая: Декларации с семейными врачами подписали 29 млн человек

Скалецкая: Декларации с семейными врачами подписали 29 млн человек
23:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Зоряна Скалецкая подробно рассказала о Программе медицинских гарантий.

На сегодня уже 29 миллионов украинцев заключили декларацию с семейным врачом.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в своем Facebook.

"Сегодня 1 марта, а это значит, что уже через месяц начнется следующий шаг изменений в системе оказания медицинской помощи. Заработает Программа медицинских гарантий. Имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать вакцинацию, анализы, диагностику, получить лекарства. На сегодня уже 29 миллионов украинцев заключили декларацию с семейным врачом. Обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал – выбрать своего семейного врача", – написала она.

Министр напомнила, семейный врач – это не только направление к узким специалистам.

"Это тот, кто должен дать совет как вести здоровый образ жизни, как разобраться в календаре прививок, как лучше предотвращать распространение тех или иных заболеваний, особенно в период повышения эпидемического порога гриппа, как разобраться в симптомах тех или иных заболеваний. То есть, семейный врач будет советчиком и поддержкой для того, чтобы вы были здоровы и меньше болели", - добавила она.

Напомним: закон о “Государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения” вступил в силу два года назад — 30 января 2018 года. И уже в апреле началось подписание деклараций с врачами первичного звена, а медучреждения стали работать по новым правилам и получать деньги за предоставленные услуги.

К семейным врачам, которых пациенты сами же выбрали, появилась возможность записываться на прием в режиме онлайн, тратить меньше времени в очередях, а еще — получить базовые услуги за счет государства даже в частных больницах.

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Минздрав, Семейный врач, Зоряна Скалецкая.
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