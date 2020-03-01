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В храме Вселенского Патриархата почтили память Героев Небесной сотни (Фото)

В храме Вселенского Патриархата почтили память Героев Небесной сотни (Фото)
23:40 Вс, 1 Март 2020 Телеграф Укринформ

Новости Украины:В храме Святого Николая провели литургию, во время которой почтили память Героев Небесной сотни.

В историческом стамбульском районе Фатих, в храме Святого Николая сегодня совершалась божественная литургия с участием священников Православной церкви Украины и Вселенского Патриархата, во время которой почтили память Героев Небесной сотни, помолились за защитников Украины.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Автокефальная украинская церковь — это одна из побед нашего государства, это фундамент нашей духовной жизни, фундамент нашей государственности. Мы верим, что какие бы замыслы не были у государства-агрессора, ему не удастся ничего сделать, потому что Бог благословил наше государство и Бог благословил автокефальную церковь Украины", - отметил в своей речи архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.

Во время богослужения присутствующие помолились за Героев Небесной сотни, павших в войне на Донбассе, всех, кто отдал свою жизнь, защищал и защищает Украину.

"Сердце и душу охватывает радость, что все мы имеем возможность молиться здесь, в прекрасном древнем храме. Пусть Господь дает вам все силы и терпения, чтобы вы всегда сплачивались. Чаще всего в любой стране, за рубежом, украинцы сплачиваются вокруг храма. Надеюсь, что и этот храм, и другие храмы, которые есть здесь, на территории Стамбула и Турции, станут духовным центром для сплочения общества", - обратился к собравшимся наместник Михайловского златоверхого монастыря, архиепископ Вышгородский Агапит.

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Церковь, Герои Небесной Сотни, Вселенский Патриархат, ПЦУ.
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