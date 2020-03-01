Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов

Новости Украины:Алексей Гончарук и Андрей Ермак встретились в киевском ресторане.

Премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане в воскресенье вечером.

Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер на странице в Twitter.

По его словам, он стал свидетелем встречи Гончарука и Ермака в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.

"Не самая лучшая фотография, но это премьер-министр Украины Алексей Гончарук и руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак обедают в индийском ресторане в Киеве, где я сейчас нахожусь. Ожидается, что Гончарук будет устранен с должности в среду", - написал Миллер в Twitter.

Он отметил, что разговор, вероятно, серьезный, но велся приглушенными голосами, ничего не слышно.