Эксперт: Кремль убежден, что проевропейский путь Украины должен быть саботирован

Новости Украины:Лектор Венского университета Антон Шеховцов считает, что демократическая Украина покажет россиянам, что режим Путина можно свергнуть.

Кремль боится успешной и демократической Украины, поскольку это станет примером для россиян, что путем массовых протестов можно побороть коррупционный режим и модернизировать страну.

Такое мнение высказал лектор Венского университета Антон Шеховцов во время панельной дискуссии в Дипакадемии Вены, организованной "Австрийским институтом европейской политики и безопасности" (AIES) и "Центром демократических принципов" (CDI), сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Хотя Россия постоянно пыталась подорвать суверенитет Украины после падения Советского Союза, в последние 15 лет режим Путина был особенно активным в этом плане... Российские элиты принципиально отказываются признавать независимость Украины, они действительно считают, что русские и украинцы — это один, неправильно разделенный народ. А прагматическое значение этого убеждение тесно связано с идеей сохранения действующего режима в России", - заявил он.

По словам эксперта, ведь если исходить из того утверждения, что русские и украинцы – это одно и то же, то тогда получается, что и российские граждане способны на массовые протесты и свержение режима.

"Если россияне и украинцы являются одним и тем же народом, то русские — как показал пример Украины в 2004 году (Оранжевая революция) и в 2014 году (Революция достоинства) - также способны организовать успешные массовые протесты против коррумпированного режима. Даже что более важно: если украинцам удастся трансформировать, модернизировать и демократизировать свою страну по западному образцу, то это будет означать, что то же самое возможно и в России — развитие, которое обязательно приведет к краху режима Путина", - заявил Шеховцов.

По его словам, с целью недопущения модернизации и демократизации таких стран, как Украина, Россия и "отбрасывает их суверенное право стремиться стать членом ЕС".

Более активные усилия Кремля по подрыву суверенитета Украины в последние 15 лет как раз и связаны с тем, что, начиная с 2005 года, в Украине все более популярной становится проевропейская и риторике политика.

"И это является настоящей проблемой для режима Путина, поскольку могли бы вдохновить россиян. Кремль убежден, что продемократический, проевропейский путь Украины должен быть саботирован любыми доступными средствами. Зависимость Украины от поставок газа из России стала одним из таких средств", - заявил эксперт во время мероприятия, посвященного геополитическим влияниям строительства российского газопровода "Северный поток-2".

В целом же, убежден основатель "Центра демократических принципов", руководство РФ имеет две стратегические цели. Первая – связана с намерением "защитить российское общество от западных идеологических, политических, культурных и других воздействий, которые, как считается, подрывают власть режима Путина" Эта цель достигается, в частности, при помощи дискредитации европейских ценностей и демократических институтов в глазах российского народа.

Вторая стратегическая цель — продвижение политических, экономических и безопасностных интересов путинской России на международной арене.

"Кремлевские и прокремлевские актеры пытаются достичь этой цели, формируя международную среду по образу и подобию режима Путина, и с этой целью стремятся коррумпировать основные демократические институты. Если главным политическим экспортом Советского Союза был коммунизм, то главным экспортом России сегодня, действительно, является коррупция", - отметил Антон Шеховцов.