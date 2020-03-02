2 марта - приметы и обряды в День Федора Тирона

Новости Украины:Обычно 2 марта ударяли морозы, и впервые за прошедшие 3 месяца на небе появлялись кучевые облака.

Традиции на 2 марта

Этот день получил двойное название в честь святых, память которых отмечалась в этот день. В народном сознании великомученик Феодор Тирон превратился в "тирана", вовремя одумавшегося и защищавшего людей. Ему молились о розыске бежавших рабов и украденных вещей.

Иногда удавалось найти украденное и при помощи специальных гаданий. Надо взять решето, воткнуть в него ножницы, в кольца ножниц вдеть указательные пальцы рук и держать решето на весу, произнося имена подозреваемых. Если решето повернется - кражу совершил именно он.

Мариамна, сестра апостола Филиппа, превратилась в народных представлениях в кикимору - дух в облике женщины, появлявшийся в доме, на подворье, в пустых постройках. Выглядела она как существо небольшого роста - девочка, девушка или крохотная старушка. Хотя иногда кикимора помогает по хозяйству, главным образом, она доставляет хозяевам мелкие неприятности - открывает двери, тревожит скотину, топает и свистит, гремит посудой и бьет ее, мешает спать детям. Но главное занятие кикиморы - мусолить, путать и рвать пряжу, неоконченное шитье или вышивку, которую хозяйка оставила без благословения. На вечерней заре в этот день произносили специальные заговоры для изгнания кикимор из дома: "Ах ты, гой еси, кикимора домовая, выходи из горюни- на дома скорее, не то задерут тебя калеными прутьями, сожгут огнем-полымем и черной смолой зальют".

В этот день незамужние девушки могли погадать на замужество. Для этого надо было выйти на улицу в сумерках и смотреть: если первой покажется женщина, девушка выйдет в этом году замуж.

Приметы на 2 марта

Если с первых дней весна разгульна, незастенчива, то обманет, верить нечего.

Если после Крещения было потепление, то 2 марта жди мороза.

После Крещения цыган шубу продает, а морозов жди на Афанасия-пучеглаза, на Федора-тирана и Маремьяну-кикимору.

Погода 2 марта - как на 12 ноября прошлого года.