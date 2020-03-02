Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день

Новости Украины:День имеет священное значение для православных людей, ведь он помогает начать тернистый путь к очищению, где каждый шаг имеет значение.

В 2020 году Великий пост начнется 2 марта, и открывает его Чистый понедельник.

Великий пост в 2020 году выпадает на период со 2 марта по 18 апреля, и любому православному человеку необходимо подготовиться к главному посту. Чистый понедельник — первый день Пасхального поста, который является подготовкой тела и духа к сорокадневному воздержанию. Каждый верующий должен принять участие в этом церковном движении или хотя бы приложить максимум усилий.

Духовный смысл Чистого понедельника

Пост открывает путь к Пасхе. В чистый понедельник священнослужители советуют задуматься над тем, как проходит жизнь, много ли в ней грязных помыслов, от которых необходимо очистить душу. Недаром традиции чистого понедельника очень строги. Ничто земное в такой день не должно отвлекать от богоугодных дел и духовного роста. Это время молитв и вхождения в Великий пост. Каждый верующий старается стать достойным Христа и его великой жертвы за нас.

Чистый понедельник — это отстранение от привычного образа жизни, самостоятельное ограничение в пище и удовольствиях, мирских развлечениях. С точки зрения христианства — это достойная жертва Господу за мученическую казнь Христа. Современный образ жизни, тяжелая пища, алкоголь развращают, наполняют тело ленью, сердце — похотливыми желаниями, а головы — дурными помыслами. Мысли о покаянии, искуплении редко посещают людей в суете дней. Пост освобождает от низменных страстей, очищает разум, заставляет заняться переосмыслением своей жизни, задуматься о вечном и обновиться духовно. Именно он становится спасением души.

Традиции Чистого понедельника

Великий пост требует ограничения в еде, отказа от мясных и молочных продуктов, а также от всевозможных излишеств. Но именно в первый день поста действует особое правило: полностью отказаться от пищи, оставив в рационе только воду. Данное правило позволительно нарушить тем, кто такой жесткой мерой может навредить здоровью.

Первый день поста — очень важный день, когда принимаются решения, важные для себя и своей души. Необходимо поразмышлять над тем, какие привычки стоит оставить в прошлом. В этом есть большой духовный смысл — человек сознательно избавляется от земного, наносного, губительного, приводит в порядок душу и мысли.

Обрести поддержку в этом нелегком деле поможет посещение церкви. Если этого сделать не получится, тогда в обязательном порядке стоит вознести домашние молитвы: обязательно покаяться в грехах и попросить выдержки на ближайшие сорок дней. Искренние молитвы помогут настроиться на духовное очищение и проникнуться духом поста.

Чистый понедельник — особенный день, необходимый для покаяния и подготовки к Великому посту. Проведите этот день во всей строгости и скромности, как наставляет православная церковь, не погружайтесь в сомнения и страхи. Не воспринимайте начало поста как время лишений, ведь это одухотворенное время, когда мы получаем в дар шанс освободиться от груза прошлых страданий и стать лучше.