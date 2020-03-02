Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Генпрокурор Рябошапка о своей отставке: Ничего не состоится
Генпрокурор Рябошапка о своей отставке: Ничего не состоится
COVID-2019: В мире уже более 3000 человек умерли от коронавируса
COVID-2019: В мире уже более 3000 человек умерли от коронавируса
Вернидуб признался, что мог возглавить Динамо
Вернидуб признался, что мог возглавить Динамо
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта

Великий пост 2020: что можно и что нельзя делать

Смотрите фото (3)
Великий пост 2020: что можно и что нельзя делать
10:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Чтобы выдержать пост в 2020 году, предлагаем узнать, что можно делать в это время, а что нельзя.

Великий пост — священное время, когда православные вспоминают о жертвенности Христа и отдают дань его подвигу особыми молитвами и следованием строгих правил. 

Православный пост — период строгого воздержания от мирских удовольствий и слабостей. Для того чтобы он прошел с пользой для души и тела, очень важно обстоятельно подойти к его организации. Особенно это относится к новоначальным православным, которые только приобщаются к практике поста и не обладают большим опытом. К великому сожалению, многие люди обременяют себя непосильными запретами, после чего разочаровываются и в посте, и в православии. Подобное происходит из-за незнания, непонимания и несоблюдения правил.

Общие правила в Великий пост 2020 года

Священнослужители призывают не соотносить пост с диетой и не взращивать в себе негативное отношение к посту. Важно правильно определить меру поста, постичь его духовный смысл. Если вы только делаете первые шаги, вам не обязательно поститься по всей строгости церковного устава. Лишние рвение не менее вредно, чем полное бездействие. Эксперты предлагают ознакомиться с главными правилами поста, чтобы определить для себя меру ограничения. Итак, в течение семи недель со 2 марта по 18 апреля (включительно) не допускается:

  • устраивать свадьбы;

  • предаваться утехам, слабостям и низменным желаниям;

  • злоупотреблять пищей и алкоголем;

  • браниться, осуждать других;

  • поощрять грешные поступки и мысли.

Помните, что пост — это перво-наперво время покаяния, молитв и духовного очищения. В такое время нужно стремиться и душой, и мыслями к Господу. По отношению к людям важно проявлять смирение и сострадание, запрещено осуждать и обсуждать чужие поступки, распускать дурные слухи, скандалить и желать мести. Даже если вы узнаете, что кто-то из знакомых не придерживается поста, нельзя осуждать чужой выбор и навязывать свою правду: поститься или нет — каждый решает для себя сам.

Постная еда — важное условие поста, но не неоспоримый постулат. Никакой священник не осудит за то, что приболевший человек сварил себе куриный суп на Страстной неделе. Церковь всегда готова пойти на уступки и разрешить послабление в еде людям, помнящим о важности поста.

Самоограничение подразумевает также и отказ от брачной близости, если оба супруга к этому готовы. А походы по развлекательным мероприятиям куда лучше заменить более частым посещением церкви, вознесением молитв и помощи ближним. Очень важно не позволить гордыне сломить вашу веру. Любовь Бога безгранична, но познать ее могут лишь истинные христиане, победившие свои пороки.

Главное место в пост приобретает молитва — и домашняя, и храмовая. В особые дни Великого поста православные церкви проводят богослужения. Искренние молитвы помогут победить внутренних демонов, поэтому нужно стараться как можно чаще бывать в храме. Если нет возможности регулярно посещать церковь, нужно стараться хотя бы молиться так часто, как это возможно.

Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот деньЧитать полностью

Главные правила Великого поста

Следование всем правилам поста не говорит о том, что верующий человек обязательно должен провести пост в скорби и изнеможении. Воспоминание о жизни Христа, а также воздержание от пиршеств не подразумевает под собой необходимость полностью забыть о земной жизни и радости. В период поста есть много важных и приятных дел, а также вкусных постных продуктов, которые помогут провести это время не только с пользой, но и с удовольствием.

Нередко развращенные ленью и забавами люди забывают о главном предназначении. О душе и Боге в такие моменты либо думается мало, либо не думается совсем. Временный отказ от тяжелой, мясной пищи, просмотра новостей, пустых разговоров и порочных развлечений положительно повлияет на жизнь, здоровье и мироощущение человека. Появится время на то, чтобы критичнее осмыслить себя и свои поступки, жизнь, отказаться от вредных привычек, освободиться от гнева и злости. Укрепляя свою веру, можно укрепить силу духа и здоровье.

Организация поста во всем правилам и уставам, на первый взгляд, выглядит как строгий перечень запретов. Но данные ограничения — не главная цель, а лишь инструмент. Исключая из своей жизни мирские желания, мы укрепляем духовную сторону жизни. И ограничения нужны нам для того, чтобы немного усмирить себя и уделить время богоугодным делам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Пост, Праздники, Великий пост, Церковные праздники, Праздники в марте, Что нельзя делать в Великий пост, Великий пост 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
02 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
03 Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу
04 Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
05 Медики зафиксировали четыре случая подозрения на коронавирус в Ровно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и штормовой ветер: какой будет погода в первые дни весны
Мокрый снег и ветер: какой будет погода в первые дни весны
Впервые в этом году: Северная Корея испытала две ракеты
Северная Корея впервые в этом году испытала две ракеты
На сколько сократился государственный долг Украины
На сколько сократился государственный долг Украины
Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь