Великий пост 2020: что можно и что нельзя делать

Новости Украины:Чтобы выдержать пост в 2020 году, предлагаем узнать, что можно делать в это время, а что нельзя.

Великий пост — священное время, когда православные вспоминают о жертвенности Христа и отдают дань его подвигу особыми молитвами и следованием строгих правил.

Православный пост — период строгого воздержания от мирских удовольствий и слабостей. Для того чтобы он прошел с пользой для души и тела, очень важно обстоятельно подойти к его организации. Особенно это относится к новоначальным православным, которые только приобщаются к практике поста и не обладают большим опытом. К великому сожалению, многие люди обременяют себя непосильными запретами, после чего разочаровываются и в посте, и в православии. Подобное происходит из-за незнания, непонимания и несоблюдения правил.

Общие правила в Великий пост 2020 года

Священнослужители призывают не соотносить пост с диетой и не взращивать в себе негативное отношение к посту. Важно правильно определить меру поста, постичь его духовный смысл. Если вы только делаете первые шаги, вам не обязательно поститься по всей строгости церковного устава. Лишние рвение не менее вредно, чем полное бездействие. Эксперты предлагают ознакомиться с главными правилами поста, чтобы определить для себя меру ограничения. Итак, в течение семи недель со 2 марта по 18 апреля (включительно) не допускается:

устраивать свадьбы;

предаваться утехам, слабостям и низменным желаниям;

злоупотреблять пищей и алкоголем;

браниться, осуждать других;

поощрять грешные поступки и мысли.

Помните, что пост — это перво-наперво время покаяния, молитв и духовного очищения. В такое время нужно стремиться и душой, и мыслями к Господу. По отношению к людям важно проявлять смирение и сострадание, запрещено осуждать и обсуждать чужие поступки, распускать дурные слухи, скандалить и желать мести. Даже если вы узнаете, что кто-то из знакомых не придерживается поста, нельзя осуждать чужой выбор и навязывать свою правду: поститься или нет — каждый решает для себя сам.

Постная еда — важное условие поста, но не неоспоримый постулат. Никакой священник не осудит за то, что приболевший человек сварил себе куриный суп на Страстной неделе. Церковь всегда готова пойти на уступки и разрешить послабление в еде людям, помнящим о важности поста.

Самоограничение подразумевает также и отказ от брачной близости, если оба супруга к этому готовы. А походы по развлекательным мероприятиям куда лучше заменить более частым посещением церкви, вознесением молитв и помощи ближним. Очень важно не позволить гордыне сломить вашу веру. Любовь Бога безгранична, но познать ее могут лишь истинные христиане, победившие свои пороки.

Главное место в пост приобретает молитва — и домашняя, и храмовая. В особые дни Великого поста православные церкви проводят богослужения. Искренние молитвы помогут победить внутренних демонов, поэтому нужно стараться как можно чаще бывать в храме. Если нет возможности регулярно посещать церковь, нужно стараться хотя бы молиться так часто, как это возможно.

Главные правила Великого поста

Следование всем правилам поста не говорит о том, что верующий человек обязательно должен провести пост в скорби и изнеможении. Воспоминание о жизни Христа, а также воздержание от пиршеств не подразумевает под собой необходимость полностью забыть о земной жизни и радости. В период поста есть много важных и приятных дел, а также вкусных постных продуктов, которые помогут провести это время не только с пользой, но и с удовольствием.

Нередко развращенные ленью и забавами люди забывают о главном предназначении. О душе и Боге в такие моменты либо думается мало, либо не думается совсем. Временный отказ от тяжелой, мясной пищи, просмотра новостей, пустых разговоров и порочных развлечений положительно повлияет на жизнь, здоровье и мироощущение человека. Появится время на то, чтобы критичнее осмыслить себя и свои поступки, жизнь, отказаться от вредных привычек, освободиться от гнева и злости. Укрепляя свою веру, можно укрепить силу духа и здоровье.

Организация поста во всем правилам и уставам, на первый взгляд, выглядит как строгий перечень запретов. Но данные ограничения — не главная цель, а лишь инструмент. Исключая из своей жизни мирские желания, мы укрепляем духовную сторону жизни. И ограничения нужны нам для того, чтобы немного усмирить себя и уделить время богоугодным делам.