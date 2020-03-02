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Печальная статистика: В Украине подсчитали погибших в пожарах за неделю

Печальная статистика: В Украине подсчитали погибших в пожарах за неделю
10:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине за прошедшую неделю более 40 человек погибли в пожарах.

В течение прошлой недели - с 24 февраля по 1 марта - на пожарах в Украине погибли 42 человека.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Ликвидировано 1 тыс. 310 пожаров, спасено на пожарах 55 человек и не допущено уничтожение огнем 438 зданий и 41 ед. техники. На пожарах погибли 42 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 525 тыс. грн", - говорится в сообщении. 

В Киевской области горела птицефабрика

Также указано, что в течение недели на водных объектах погибло 9 человек.

С начала 2020 года спасатели зафиксировали уже более 100 случаев гибели граждан на водных объектах страны. Среди погибших - 8 детей.

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Украина, Пожары, Погибшие, Пострадавшие, ГСЧС.
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