Печальная статистика: В Украине подсчитали погибших в пожарах за неделю

Новости Украины:В Украине за прошедшую неделю более 40 человек погибли в пожарах.

В течение прошлой недели - с 24 февраля по 1 марта - на пожарах в Украине погибли 42 человека.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Ликвидировано 1 тыс. 310 пожаров, спасено на пожарах 55 человек и не допущено уничтожение огнем 438 зданий и 41 ед. техники. На пожарах погибли 42 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 525 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Также указано, что в течение недели на водных объектах погибло 9 человек.

С начала 2020 года спасатели зафиксировали уже более 100 случаев гибели граждан на водных объектах страны. Среди погибших - 8 детей.