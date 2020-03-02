Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Гончарук о своей отставке: Заявление не писал, но будут консультации с президентом и парламентом
Гончарук о своей отставке: Заявление не писал, но будут консультации
Госзакупки в министерствах: Кабмин запускает новую реформу
Госзакупки в министерствах: Кабмин запускает новую реформу
Биатлон без зрителей: коронавирус внес изменения в соревнования
Биатлон без зрителей: коронавирус внес изменения в соревнования
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта

Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года

Смотрите фото (3)
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
12:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Чтобы начать его правильно, важно настроиться на нужный лад. Специальные молитвы вам в этом помогут.

Великий пост — самый важный, самый трудный и самый длинный из всех многодневных постов в году. 

В православном календаре Великий пост является одним из самых важных событий. Происходит это из-за того, что он неразрывно связан с величайшим праздником всех христиан на земле — Светлой Пасхой Христовой. Согласно правилам и традициям, более сорока дней человек должен отказывать себе в развлечениях и не есть животную пищу. Это время, за которое мы очищаемся от скверны и становимся ближе к Богу.

Молитва Иисусу Христу

Настроиться на начало поста лучше всего поможет молитва Спасителю нашему, Иисусу Христу. Весь этот пост посвящен воспоминаниям о его земном пути, о трудностях, которые необходимо было пережить, и о событиях Страстной недели. Многим из нас тяжело настроиться на начало поста. Поэтому нужно прочитать молитву, которая поможет вспомнить о жертве Христа и вдохновиться ею на успешное воздержание от еды и развлечений.

"Спаситель наш, Иисус Христос, Сын Божий. Вспоминаем в этот день, через что пришлось тебе пройти ради спасения душ наших. Прости нас, недостойных рабов твоих, и дай нам сил на этот пост, дабы избавиться от соблазнов и вытерпеть все испытания, как и ты вытерпел всё тебе предначертанное. Помоги нам забыть о соблазнах и вспомнить о смирении и молитвах. Аминь".

Молитва Матушке Заступнице

Дева Мария также связана с Великим постом, ведь мы порой забываем, насколько тяжело может приходиться матери, которая видит страдания своего сына и знает, что ему суждено отдать жизнь за грехи людей. Более того, Богородица всегда старается сгладить наши страдания и помочь в благих намерениях. Именно поэтому ей часто молятся перед началом поста.

"Благодатная Дева Мария, излечи наши печали и помоги нам выбрать верный путь, начав сегодня Великий пост. Не дай нам проявить слабость духа и отведи все сомнения в сторону, дабы смогли мы пройти этот путь сорокадневный с любовью и теплом в сердце. Укрепи наше здоровье и дай нам сил отказаться от развлечений мирских, всюду окружающих нас. Сохрани нас от мыслей дурных и от поступков неугодных, чтобы не оскверняли ими мы память о подвиге Сына Твоего. Аминь".

Великий пост 2020: что можно и что нельзя делать
Великий пост 2020: что можно и что нельзя делатьЧитать полностью

Молитва всем святым

Кто как не святые знают о воздержании и посте. Это обычные люди, которые посвятили себя полностью делам Господа. Именно на них нужно быть похожими в период со 2 марта по 18 апреля. Молитва к святым поможет заручиться их поддержкой на эти непростые полтора месяца.

"Святые отцы и матери, пророки, мудрецы и великомученики. Молите Бога о нас грешных, чтобы простил он нас за все прегрешения вольные и невольные, а также дал нам сил и укрепил веру нашу. Научите нас нести крест свой и принимать Великий пост как подобает истинному христианину. Аминь".

Данные молитвы можно читать не только в первый день поста 2 марта, но и в целом на протяжении всего времени воздержания. Помните, что пост — это не диета, а время, когда мы живем смиренно, чтобы выразить почтение Господу нашему, Иисусу Христу. Особенно важной и кульминационной должна стать Страстная неделя, предшествующая великой Пасхе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Церковь, Традиции, Приметы, Молитвы, 2 марта, Начало Великого поста., Великий пост 2020, Март 2020, Пост 2020, Молитвы на начало Великого поста.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
02 Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
03 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
04 Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу
05 Узнайте о себе больше: психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Повышение пенсий в Украине: в Кабмине рассказали, когда будет индексация
В Кабмине рассказали, когда будет индексация пенсий
Впервые в этом году: Северная Корея испытала две ракеты
Северная Корея впервые в этом году испытала две ракеты
На сколько сократился государственный долг Украины
На сколько сократился государственный долг Украины
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь