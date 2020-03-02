Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года

Новости Украины:Чтобы начать его правильно, важно настроиться на нужный лад. Специальные молитвы вам в этом помогут.

Великий пост — самый важный, самый трудный и самый длинный из всех многодневных постов в году.

В православном календаре Великий пост является одним из самых важных событий. Происходит это из-за того, что он неразрывно связан с величайшим праздником всех христиан на земле — Светлой Пасхой Христовой. Согласно правилам и традициям, более сорока дней человек должен отказывать себе в развлечениях и не есть животную пищу. Это время, за которое мы очищаемся от скверны и становимся ближе к Богу.

Молитва Иисусу Христу

Настроиться на начало поста лучше всего поможет молитва Спасителю нашему, Иисусу Христу. Весь этот пост посвящен воспоминаниям о его земном пути, о трудностях, которые необходимо было пережить, и о событиях Страстной недели. Многим из нас тяжело настроиться на начало поста. Поэтому нужно прочитать молитву, которая поможет вспомнить о жертве Христа и вдохновиться ею на успешное воздержание от еды и развлечений.

"Спаситель наш, Иисус Христос, Сын Божий. Вспоминаем в этот день, через что пришлось тебе пройти ради спасения душ наших. Прости нас, недостойных рабов твоих, и дай нам сил на этот пост, дабы избавиться от соблазнов и вытерпеть все испытания, как и ты вытерпел всё тебе предначертанное. Помоги нам забыть о соблазнах и вспомнить о смирении и молитвах. Аминь".

Молитва Матушке Заступнице

Дева Мария также связана с Великим постом, ведь мы порой забываем, насколько тяжело может приходиться матери, которая видит страдания своего сына и знает, что ему суждено отдать жизнь за грехи людей. Более того, Богородица всегда старается сгладить наши страдания и помочь в благих намерениях. Именно поэтому ей часто молятся перед началом поста.

"Благодатная Дева Мария, излечи наши печали и помоги нам выбрать верный путь, начав сегодня Великий пост. Не дай нам проявить слабость духа и отведи все сомнения в сторону, дабы смогли мы пройти этот путь сорокадневный с любовью и теплом в сердце. Укрепи наше здоровье и дай нам сил отказаться от развлечений мирских, всюду окружающих нас. Сохрани нас от мыслей дурных и от поступков неугодных, чтобы не оскверняли ими мы память о подвиге Сына Твоего. Аминь".

Молитва всем святым

Кто как не святые знают о воздержании и посте. Это обычные люди, которые посвятили себя полностью делам Господа. Именно на них нужно быть похожими в период со 2 марта по 18 апреля. Молитва к святым поможет заручиться их поддержкой на эти непростые полтора месяца.

"Святые отцы и матери, пророки, мудрецы и великомученики. Молите Бога о нас грешных, чтобы простил он нас за все прегрешения вольные и невольные, а также дал нам сил и укрепил веру нашу. Научите нас нести крест свой и принимать Великий пост как подобает истинному христианину. Аминь".

Данные молитвы можно читать не только в первый день поста 2 марта, но и в целом на протяжении всего времени воздержания. Помните, что пост — это не диета, а время, когда мы живем смиренно, чтобы выразить почтение Господу нашему, Иисусу Христу. Особенно важной и кульминационной должна стать Страстная неделя, предшествующая великой Пасхе.