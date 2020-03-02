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Когда полнолуние в марте 2020: дата и время полнолуния

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Когда полнолуние в марте 2020: дата и время полнолуния
12:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Предлагаем узнать об особенностях и опасностях этого дня, чтобы избежать неприятностей и не упустить шанс улучшить жизнь.

В марте 2020 года нас ждет ранее Полнолуние, которое астрологи назвали днем искушений. 

Полнолуние в марте — время обновления. В начале месяца Луна выйдет на новый рубеж, а вместе с ней преобразуется весь мир — как физически, так и энергетически. Это момент максимального энергетического подъема, период возрождения, трансформации и развития. При этом достаточно сильным будет влияние созвездия Девы, в котором находится Луна. Такое положение придаст значимость любым переменам: впереди судьбоносные выборы, борьба за власть и большая ответственность за свою судьбу.

Особенности Полнолуния в марте

Полнолуние 9 марта пройдет в 19:49 по киевскому времени в созвездии Девы, что принесет некоторое напряжение, сделает нас более требовательными и категоричными, но вместе с тем принесет захватывающие возможности для бизнеса, образования, романтической и финансовой сферы жизни.

Людей, привыкших жить в хаосе и действовать по вдохновению, ожидает негативное воздействие. Однако свет полной Луны позволит разглядеть невидимое. Энергия Полнолуния усилит интуицию, обострит аналитическое мышление. Это значит, что появится прекрасная возможность реализовать свои планы и приблизиться к успеху. Воспользуйтесь этим, чтобы быстро и легко разобраться с вопросами, требующими ясного и четкого подхода.

День мартовского Полнолуния — поворотный между двумя временами года. Его необходимо наполнить осознанностью: позитивные установки, техники визуализации, духовные поиски 9 марта гораздо важнее других забот — особенно для тех, кто хочет подготовить для себя счастливое будущее. Эксперты советуют создать или обновить карту желаний. Нет дня лучше, чем Полнолуние, чтобы запрограммировать себя на успех, любовь, вдохновение, здоровье и процветание.

Рекомендации астрологов на 9 марта 2020 года

В понедельник 9 марта несмотря на деловую активность и предприимчивость, которыми всех заразит лунная Дева, спешка, необдуманные решения, неспособность оценивать риски и чрезмерные амбиции могут негативно отразиться на работе. Данные тенденции могут привести к раздражению, агрессии и упадку сил. Астрологи напоминают: энергии дня активны, главное не упустить возможности, которые могут принять конкретные формы. В этот день самыми эффективными будут проверенные методы, а радости прибавят творческие проекты.

Бесконтрольное использование энергии может привести к резким головным болям, общему недомоганию, обострению хронических заболеваний или личным драмам. Полнолуние может выставить мир в негативном свете, но это обманчивое представление о реальности. Нужно пересилить эти тенденции, вспомнив, что жизнь не делится на черное и белое. Не подстраивайтесь под чужие мнения. Самая точная оценка — ваше внутреннее чувство от того, чем вы занимаетесь.

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Астрологи также предостерегают от общения с негативными людьми и новых дел с незнакомцами: велик риск попасть под чужое влияние, стать жертвой мошенничества. Дело в том, что желание изменить человека и подстроить его под себя будет сильнее, чем желание изменить свою жизнь. Полезно время от времени включать осознанность и не торопиться с выводами. Вместо советов окружающих прислушивайтесь к себе, исследуйте свои настоящие, глубинные намерения — именно они подскажут самый удачный выбор.

По словам астрологов Полнолуние в Деве подарит шансы найти новый интересный источник дохода, продумать развитие своего бизнеса или узнать, куда лучше вложить деньги, чтобы укрепить материальное положение. События дня потребуют задуматься о таких понятиях, как смысл жизни, достаток, предназначение и предопределенность.

Законы Вселенной в период влияния Полнолуния обретают огромную значимость для всех. 9 марта мы получим возможность посмотреть со стороны на себя, окружающих людей и обстоятельства, что может как вызвать разочарование, так и вдохновить на новые свершения.

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Луна, Звезды, Традиции, Март, 9 марта, Март 2020, Полноление, Полнолуние в марте, Дата полнолуния.
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