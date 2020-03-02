Украинцы не знают как пользоваться масками: В Минздраве дали советы

Новости Украины:В Минздраве дали советы украинцам, как пользоваться средствами защиты.

Скупать маски не является правильным. Они должны быть дома, если у человека появятся симптомы, он сможет ее надеть и не распространять инфекцию, однако она не защитит от заражения.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"Когда люди скупают маски для защиты, это неправильно, маски должны использоваться и присутствовать дома, если у человека появятся симптомы, он мог бы надеть и уменьшить распространение возбудителя на других людей. Что касается того, что ее используют для защиты, это больше психологический эффект. Когда человек надел маску, это не повредит, но и пользы не будет. Мы призываем не паниковать, ситуация стабильная, контролируемая, запасов продовольствия хватает, система здравоохранения готова для первых случаев коронавируса", - отметил Ляшко.

Как ранее сообщалось ранее, по состоянию на 2 марта 2020 года в мире зарегистрировано 89 072 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3048 - летальные. Выздоровели уже 45 074 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.