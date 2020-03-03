Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы

С приходом весны, давайте разберемся: какие выходные и праздничные дни будут в марте 2020 года? Когда и сколько отдыхают украинцы? Будет ли 8 Марта выходным? Какие официальные государственные и важные церковные праздники мы отмечаем в марте 2020 года?
В марте 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет десять выходных дней и 21 рабочий.
В связи с тем, что 8 марта, когда отмечается Международный женский день, выпадает на воскресенье, дополнительным выходным будет понедельник, 9 марта. Поэтому мы будем отдыхать три дня подряд – с субботы по понедельник, с 7 по 9 марта.
Календарь на март 2020:
- общее количество календарных дней - 31;
- рабочие дни - 21;
- выходные в марте - 10 (1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29).
Напомним, со 2 марта начался Великий пост и продлится до 18 апреля.
Общая длительность Великого поста составляет 48 дней. Начинает пост Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает Страстная седьмица (последняя неделя перед Пасхой). Великий пост начинается за семь недель до Христова Воскрешения. 18 апреля Великий пост завершится, 19 апреля мы встретим Пасху.
Кроме государственного праздника, в марте отмечают много важных профессиональных, национальных, международных, религиозных праздников и значимых дат. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.
Как сообщалось, в этом году у украинцев будет 11 дополнительных выходных дней. Правительство рекомендует работодателям предоставлять выходные своим сотрудникам. Так, впереди 3 дня выходных на майские праздники- с 1 по 3 мая, выходные с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.
Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).