Скачать
Вторник, 03.03.2020
Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
Уайт оценил перспективы Фьюри в UFC
Уайт оценил перспективы Фьюри в UFC
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день

Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы

Смотрите фото (3)
Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
09:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Какие праздники будут в марте 2020 года и сколько будут отдыхать украинцы.

С приходом весны, давайте разберемся: какие выходные и праздничные дни будут в марте 2020 года? Когда и сколько отдыхают украинцы? Будет ли 8 Марта выходным? Какие официальные государственные и важные церковные праздники мы отмечаем в марте 2020 года?

В марте 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет десять выходных дней и 21 рабочий

В связи с тем, что 8 марта, когда отмечается Международный женский день, выпадает на воскресенье, дополнительным выходным будет понедельник, 9 марта. Поэтому мы будем отдыхать три дня подряд – с субботы по понедельник, с 7 по 9 марта.

Календарь на март 2020:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 21;

- выходные в марте - 10 (1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29).

Напомним, со 2 марта начался Великий пост и продлится до 18 апреля.

Общая длительность Великого поста составляет 48 дней. Начинает пост Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает Страстная седьмица (последняя неделя перед Пасхой). Великий пост начинается за семь недель до Христова Воскрешения. 18 апреля Великий пост завершится, 19 апреля мы встретим Пасху

Кроме государственного праздника, в марте отмечают много важных профессиональных, национальных, международных, религиозных праздников и значимых дат. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

  •  1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, а также Прощеное воскресенье.
  • 2 марта – Начало Великого поста.
  • 3 марта – Всемирный день писателя, а также Всемирный день дикой природы.
  • 6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой.
  • 8 марта – Международный женский день.
  • 9 марта – Международный день ди-джея, а также День рождения Тараса Шевченко.
  • 13 марта – Международный день сна.
  • 14 марта – День землеустроителя Украины, а также Международный день числа "Пи".
  • 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день планетариев, а также День работников ЖЭК.
  • 17 марта – День святого Патрика.
  • 18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины.
  • 19 марта – Международный день клиента.
  • 20 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, а также Всемирный день здоровья ротовой полости.
  • 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, а еще Международный день лесов.
  • 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста.
  • 23 марта – Всемирный день метеорологии.
  • 24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, а также День фтизиатра.
  • 25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ.
  • 26 марта – День Национальной гвардии Украины.
  • 27 марта – Международный день театра, а также День нефролога.
  • 28 марта – Час Земли.

Как сообщалось, в этом году у украинцев будет 11 дополнительных выходных дней. Правительство рекомендует работодателям предоставлять выходные своим сотрудникам. Так, впереди 3 дня выходных на майские праздники- с 1 по 3 мая, выходные с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Календарь 2020: сколько и когда будут отдыхать украинцы

Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздники, 8 марта, Выходные в марте, Март 2020, Рабочие дни в марте, Выходные дни в марте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Гончарук останется премьером? Арахамия дал прогноз
05 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
В Атлантике стремительно исчезает снег
В Атлантике стремительно исчезает снег
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь