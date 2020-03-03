Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы

Новости Украины:Какие праздники будут в марте 2020 года и сколько будут отдыхать украинцы.

С приходом весны, давайте разберемся: какие выходные и праздничные дни будут в марте 2020 года? Когда и сколько отдыхают украинцы? Будет ли 8 Марта выходным? Какие официальные государственные и важные церковные праздники мы отмечаем в марте 2020 года?

В марте 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет десять выходных дней и 21 рабочий.

В связи с тем, что 8 марта, когда отмечается Международный женский день, выпадает на воскресенье, дополнительным выходным будет понедельник, 9 марта. Поэтому мы будем отдыхать три дня подряд – с субботы по понедельник, с 7 по 9 марта.

Календарь на март 2020:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 21;

- выходные в марте - 10 (1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29).

Напомним, со 2 марта начался Великий пост и продлится до 18 апреля.

Общая длительность Великого поста составляет 48 дней. Начинает пост Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает Страстная седьмица (последняя неделя перед Пасхой). Великий пост начинается за семь недель до Христова Воскрешения. 18 апреля Великий пост завершится, 19 апреля мы встретим Пасху.

Кроме государственного праздника, в марте отмечают много важных профессиональных, национальных, международных, религиозных праздников и значимых дат. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, а также Прощеное воскресенье.

2 марта – Начало Великого поста.

3 марта – Всемирный день писателя, а также Всемирный день дикой природы.

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой.

8 марта – Международный женский день.

9 марта – Международный день ди-джея, а также День рождения Тараса Шевченко.

13 марта – Международный день сна.

14 марта – День землеустроителя Украины, а также Международный день числа "Пи".

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день планетариев, а также День работников ЖЭК.

17 марта – День святого Патрика.

18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины.

19 марта – Международный день клиента.

20 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, а также Всемирный день здоровья ротовой полости.

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, а еще Международный день лесов.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста.

23 марта – Всемирный день метеорологии.

24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, а также День фтизиатра.

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ.

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

27 марта – Международный день театра, а также День нефролога.

28 марта – Час Земли.

Как сообщалось, в этом году у украинцев будет 11 дополнительных выходных дней. Правительство рекомендует работодателям предоставлять выходные своим сотрудникам. Так, впереди 3 дня выходных на майские праздники- с 1 по 3 мая, выходные с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

1 января – среда - Новый год

7 января – вторник - Рождество Христово

8 марта – воскресенье - Международный женский день

19 апреля – воскресенье - Пасха

1 мая – пятница - День Труда

9 мая – суббота - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

7 июня – воскресенье - Троица

28 июня – воскресенье - День Конституции

24 августа – понедельник - День независимости

14 октября – среда - День защитника

25 декабря – пятниуа - католическое Рождество

Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).