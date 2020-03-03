Кабмин упростил требования для открытия частных садиков

Новости Украины:Детсады Украины смогут нанимать на работу не только педагогических работников.

Кабинет министров упростил условия для работы и открытия детсадов. Как сообщили в Отделе связей со СМИ Министерства образования и науки, соответствующие изменения в лицензионные условия осуществления образовательной деятельности Кабмин принял сегодня.

"Доступ каждого ребенка к качественному дошкольному образованию - один из наших приоритетов, поэтому мы продолжаем предоставлять дошкольникам новые возможности. Изменения, принятые сегодня, позволят расширять сеть детских садов и повысить доступ к дошкольному образованию. Станет проще открывать частные детсады, привлекать к учебной работе необходимых специалистов и обеспечивать детей качественным питанием", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Согласно изменениям, для начала деятельности в сфере дошкольного образования не обязательно иметь собственные пищеблоки, прачечные и штатных медицинских работников. Соответствующие услуги могут обеспечивать юридические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют право предоставлять такие услуги. Это будет способствовать открытию небольших учреждений дошкольного образования в адаптированных помещениях.

Также, согласно изменениям, детские сады смогут привлекать к работе не только педагогов, но и других физических лиц, в услугах которых нуждается заведение во время образовательного процесса. Это поможет в выполнении вариативной составляющей обучения, которую заведение определяет с учетом особенностей региона, индивидуальных запросов детей или пожеланий родителей.

Такие лица должны отвечать требованиям, предъявляемым к педагогическим работникам, определенным законами "Об образовании" и "О дошкольном образовании": обладать высокими моральными качествами, иметь высшее педагогическое образование по соответствующей специальности и/или профессиональной квалификации педагога, обеспечивать результативность и качество работы, иметь физическое и психическое состояние, которое позволяет выполнять профессиональные обязанности.

Постановление об изменениях в лицензионные условия осуществления образовательной деятельности вступит в силу через два месяца со дня его опубликования.

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