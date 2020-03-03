Греческий суд освободил экс-командира "Айдара" Мельничука (Видео)

Новости Украины:Замглавы МВД сообщил, что суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи.

Экс-командира батальона "Айдар" и народного депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного в Греции в воскресенье, суд освободил из-под стражи, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Фейсбуке.

"Час назад, по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза", - сказано в сообщении.

В свою очередь сам Мельничук на странице в Фейсбуке выставил видеообращение, в котором рассказал, что он уже находится на свободе, и заявил о попытке провокации со стороны РФ в отношении его.

Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, 1 марта, о чем он сообщил в видео на своей странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, это задержание произошло, поскольку имя Мельничука было внесено в базу данных Интерпола по запросу РФ на двустороннем уровне между Грецией и РФ, а не через общую центральную систему Интерпола, поэтому его не смогли предупредить об этом заранее.

В понедельник, 2 марта, Мельничук был переведен в Управление полиции города Серрес. Начальник управления полиции заверил консула, что права задержанного не нарушены, состояние здоровья удовлетворительное, и он обеспечен всем необходимым.

Кроме того, консульство Украины в Салониках предоставляет необходимое содействие и помощь (размещение в гостинице, передвижение в городе Серрес, решение других неотложных вопросов) жене и малолетнему ребенку задержанного. Сейчас жена Мельничука вместе с ребенком находится в управлении полиции.

Глава МВД Украины 2 марта в своем заявлении сообщил, что Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол принял решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании в Греции Мельничука.

Министр подчеркнул, что Российская Федерация постоянно злоупотребляет инструментами Международной организации уголовной полиции (МОУП) Интерпол для незаконного преследования в других странах мира украинских граждан, которые противодействовали вооруженной гибридной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе.

"Очередную такую провокацию совершено правоохранительными органами РФ в отношении гражданина Украины Мельничука, бывшего народного депутата Украины, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года у Ростовской области РФ", - сказано в заявлении Авакова.