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Аваков: Все, что случается в стране, - ответственность МВД

Аваков: Все, что случается в стране, - ответственность МВД
21:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Глава МВД пообещал обеспечить карантинные условия для недопущения распространения в Украине коронавируса.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что МВД готово обеспечивать и в дальнейшем как необходимые карантинные условия для недопущения распространения коронавируса в стране, так и безопасность на линии разграничения и во время массовых мероприятий.

"МВД и в дальнейшем готово обеспечивать необходимые карантинные условия для недопущения распространения коронавируса в стране - так же быстро и качественно, как мы организовали систему температурного скрининга на границе", - сказал Аваков, выступая с отчетом в парламенте в среду вечером.

При этом он подчеркнул, что задача министерства – это адекватная реакция на все вызовы.

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"Все, что случается в стране - от коронавируса до правонарушений на линии разграничения в Донбассе, от массовых мероприятий и чрезвычайных событий до обеспечения законности выборов - ответственность МВД", - подчеркнул министр.

По его словам, ведомство выполняет свою ежедневную работу по всем направлениям.

Также Аваков сообщил: "Завтра мы откроем двери медицинского центра в Новых Санжарах после обсервации и наши сограждане наконец завершат свое сложное путешествие домой", - сказал он.

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МВД, Кабмин, Вирус, Арсен Аваков, Коронавирус.
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