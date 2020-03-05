5 марта - приметы и обряды в День епископа Льва

Новости Украины:По приметам на 5 марта судили об урожае и о том, какой будет наступившая весна.

Традиции на 5 марта

День получил свое название от имени святого покровителя Льва, епископа в городе Катане на Сицилии. Поскольку сицилийский святой был далек от русского народа, то крестьяне переименовали его во Льва Катальщика и устраивали в этот день катания с гор. Считалось, что тот, кто дальше скатится, тот счастье свое продлит. Говорили: "Зима на исходе - торопись на санках накататься досыта".

В этот день надо было попросить (или даже взять тайком) из кузницы горячих углей и отнести их в поле. Высыпали их на краю поля и просили благополучия для земледельца, благоприятных условий для роста и созревания хлеба и хорошего урожая.

Считали, что огонь скреплял союз земли и сохи-бороны, грел будущие всходы, давал земле плодородие.

Приметы на 5 марта

Вороны купаются ранней весной - к теплу.

Ранняя весна - не жди добра.

Тает снег с дождями - к половодью.