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Четверг, 05.03.2020
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5 марта - приметы и обряды в День епископа Льва
5 марта - приметы и обряды в День епископа Льва

5 марта - приметы и обряды в День епископа Льва

5 марта - приметы и обряды в День епископа Льва
07:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 5 марта судили об урожае и о том, какой будет наступившая весна.

Традиции на 5 марта

День получил свое название от имени святого покровителя Льва, епископа в городе Катане на Сицилии. Поскольку сицилийский святой был далек от русского народа, то крестьяне переименовали его во Льва Катальщика и устраивали в этот день катания с гор. Считалось, что тот, кто дальше скатится, тот счастье свое продлит. Говорили: "Зима на исходе - торопись на санках накататься досыта".

В этот день надо было попросить (или даже взять тайком) из кузницы горячих углей и отнести их в поле. Высыпали их на краю поля и просили благополучия для земледельца, благоприятных условий для роста и созревания хлеба и хорошего урожая.

Считали, что огонь скреплял союз земли и сохи-бороны, грел будущие всходы, давал земле плодородие.

Приметы на 5 марта

Знаменательные события в истории: 5 марта 2020 года

Вороны купаются ранней весной - к теплу.

Ранняя весна - не жди добра.

Тает снег с дождями - к половодью.

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Праздник, Приметы, 5 марта, Праздники в марте, Лев Катанский, День епископа Льва, Приметы 5 марта.
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