Скачать
Четверг, 05.03.2020
Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 94 тысяч человек
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 94 тысяч человек
Кейн может сменить команду в АПЛ
Кейн может сменить команду в АПЛ
5 марта - приметы и обряды в День епископа Льва
5 марта - приметы и обряды в День епископа Льва

На западе - мокрый снег, на востоке до +19°: погода разделит Украину пополам

Смотрите фото (7)
На западе - мокрый снег, на востоке до +19°: погода разделит Украину пополам
08:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:На западе Украины похолодает, в остальных областях в четверг будет по-прежнему тепло.

В ближайшие сутки, 5 марта, на западные области Украины переместится прохладный и влажный воздух с центральной Европы, остальная территория Украины останется в теплой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях страны в четверг дождь, ночью с мокрым снегом; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° (в Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, температура ночью и днем 0-5° мороза).

На остальной территории - без осадков, лишь днем в Винницкой, Житомирской и местами в Киевской областях небольшой дождь; ветер преимущественно южный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, на Левобережье до 19°.

В Киеве в четверг без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

Прогноз погоды на 5 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 5 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +7…+9
  • Львов – +5…+7
  • Ивано-Франковск – +6…+8
  • Тернополь – +5…+7
  • Черновцы – +6…+8
  • Хмельницкий – +6…+8
  • Луцк – +6…+8
  • Ровно – +6…+8
  • Житомир – +9…+11
  • Винница – +10…+12
  • Одесса – +10…+12
  • Николаев – +14…+16
  • Херсон – +13…+15
  • Симферополь – +13…+15
  • Кропивницкий – +14…+16
  • Черкассы – +13…+15
  • Чернигов – +13…+15
  • Сумы – +14…+16
  • Полтава – +15…+17
  • Днепр – +16…+18
  • Запорожье – +15…+17
  • Донецк – +16…+18
  • Луганск – +15…+17
  • Харьков – +16…+18
  • Киев – +13…+15

В пятницу, 6 марта, в Украине без осадков, лишь в северных областях местами небольшой дождь. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10 ° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в восточных и Днепропетровской областях до 16°.

В Киеве в пятницу местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 6 марта, фото: meteo.gov.ua

7 марта дождь возможен в западных и северных областях. В Карпатах ожидается мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем около 0°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в восточных и Днепропетровской областях до 16°.

В Киеве и столичном регионе небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 8-13°. 7 марта местами небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

8 марта в западных и северных областях дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Температура в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-9°; на остальной территории ночью 2-8° тепла, днем 9-15°, в юго-восточной части до 19°. В Киеве и Киевской области небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

Прогноз погоды на 7 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 марта, фото: meteo.gov.ua

Март готовит сюрпризы: народный синоптик дал прогноз на весну

Напомним, 3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до + 14,8 градусов по Цельсию, таким образом предыдущий рекорд превышен на полтора градуса.

2019 год вошел стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +10,6°С, что на 2,9°С превысило климатическую норму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Снег, Синоптики, Потепление, Весна, Март, Прогноз погоды, Погода 5 марта, Погода в марте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
03 Вятрович о ротациях в Кабмине: Это только имитация изменений, изменений не происходит
04 Всеукраинский референдум: законопроект вынесли на общественное обсуждение
05 Главой Минобороны назначен Андрей Таран: биография новоиспеченного министра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе четверо украинских бойцов получили ранения
На Донбассе четверо украинских бойцов получили ранения
10 килограмм чистого золота: в Канаде выпустили самую большую монету (Фото)
В Канаде выпустили самую большую монету (Фото)
Популярная туристическая страна вводит визы
Популярная туристическая страна вводит визы
Рецепт дня: Заварные блины из творожного теста
Рецепт дня: Заварные блины из творожного теста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь