На западе - мокрый снег, на востоке до +19°: погода разделит Украину пополам

Новости Украины:На западе Украины похолодает, в остальных областях в четверг будет по-прежнему тепло.

В ближайшие сутки, 5 марта, на западные области Украины переместится прохладный и влажный воздух с центральной Европы, остальная территория Украины останется в теплой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях страны в четверг дождь, ночью с мокрым снегом; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° (в Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, температура ночью и днем 0-5° мороза).

На остальной территории - без осадков, лишь днем в Винницкой, Житомирской и местами в Киевской областях небольшой дождь; ветер преимущественно южный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, на Левобережье до 19°.

В Киеве в четверг без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

Прогноз погоды на 5 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 5 марта, в городах Украины:

Ужгород – +7…+9

Львов – +5…+7

Ивано-Франковск – +6…+8

Тернополь – +5…+7

Черновцы – +6…+8

Хмельницкий – +6…+8

Луцк – +6…+8

Ровно – +6…+8

Житомир – +9…+11

Винница – +10…+12

Одесса – +10…+12

Николаев – +14…+16

Херсон – +13…+15

Симферополь – +13…+15

Кропивницкий – +14…+16

Черкассы – +13…+15

Чернигов – +13…+15

Сумы – +14…+16

Полтава – +15…+17

Днепр – +16…+18

Запорожье – +15…+17

Донецк – +16…+18

Луганск – +15…+17

Харьков – +16…+18

Киев – +13…+15

В пятницу, 6 марта, в Украине без осадков, лишь в северных областях местами небольшой дождь. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10 ° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в восточных и Днепропетровской областях до 16°.

В Киеве в пятницу местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 6 марта, фото: meteo.gov.ua

7 марта дождь возможен в западных и северных областях. В Карпатах ожидается мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем около 0°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в восточных и Днепропетровской областях до 16°.

В Киеве и столичном регионе небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 8-13°. 7 марта местами небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

8 марта в западных и северных областях дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Температура в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-9°; на остальной территории ночью 2-8° тепла, днем 9-15°, в юго-восточной части до 19°. В Киеве и Киевской области небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

Прогноз погоды на 7 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, 3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до + 14,8 градусов по Цельсию, таким образом предыдущий рекорд превышен на полтора градуса.

2019 год вошел стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +10,6°С, что на 2,9°С превысило климатическую норму.