Великий пост в 2020 году первая неделя: история и традиции праздника

Новости Украины:Первое воскресенье Великого поста — "Торжество православия". Это не просто день, а большой и важный праздник начала марта.

Неделей на церковном языке называется воскресенье.

Этот праздник не относится к числу двунадесятых, но его важность невозможно переоценить. Он связан с победой над иконоборчеством, с началом самой важной главы в истории православия.

История праздника

Торжество православия связано с событиями, произошедшими в 843 году. Императрица Феодора попросила собраться в одной из церквей всех верующих. По ее приказу иконы были восстановлены как символ веры (ранее на них был наложен запрет). Поскольку современное православие также признает лишь иконы, то этот праздник является крайне важным для всех верующих.

Восстановление иконопочитания было произведено в первое воскресенье Великого поста, поэтому церковью было решено отмечать этот важный праздник каждый раз именно в это время.

Традиции Торжества православия

8 марта 2020 года важно посетить храм, чтобы помолиться и попросить Бога о счастье, здоровье близких и благополучии семьи. В этот же день многие люди дарят друг другу кресты или иконы. Отличным подарком будут иконы, связанные с событиями Страстной недели, например "Воскресение Христово".

Не стоит забывать, что данный праздник выпадает на Великий пост, что автоматически означает сдержанность веселья. В этот день нет никаких особых послаблений для постящихся. Старайтесь продолжать читать молитвы и не отклоняться от заданного курса.

Также 8 марта важно показать свою любовь ко всем окружающим, ведь православие — это не только иконы, молитвы, но еще и любовь, взаимное уважение и умение прощать. Помните об этом в такой важный день церковного календаря.

Как и в любое другое воскресенье, в этот день желательно не убираться и не заниматься никакими делами по хозяйству в целом. Желательно провести день в окружении близких людей и в молитвах, в спокойной обстановке. Не стоит забывать о том, что в Великий пост нежелательно смотреть увеселительные передачи, так что лучше посмотреть что-нибудь познавательное.

В такие дни полезно исповедаться и причаститься. В начале Великого поста церковнослужители советуют каждому человеку исповедаться во грехах, чтобы было проще поститься с чистой душой.