Людмила Денисова встретилась с Романом Сущенко (Фото)

Новости Украины:Роман Сущенко попросил Людмилу Денисову передать узникам Кремля открытки от студентов.

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова встретилась с бывшим пленником Кремля Романом Сущенко, который передал ей открытки от украинских и иностранных студентов для украинских политзаключенных.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Встретилась с бывшим пленником Кремля Романом Сущенко и начальником Управления публичной дипломатии МИД Украины Сергеем Устименко, которые передали мне открытки с теплыми словами поддержки для украинских политзаключенных, которые до сих пор незаконно удерживаются в местах несвободы РФ и временно оккупированного Крыма", - говорится в заметке.

Денисова отметила, что во время встречи Сущенко рассказал, что письма написали украинские и иностранные студенты, обучающиеся в польском городе Торунь.

"Он обратился ко мне с просьбой помочь передать открытки адресатам, потому не понаслышке знает, как важно чувствовать, что тебя не оставляют наедине, а борьба за свободу не прекращается", - написала она.

В свою очередь, Денисова заверила, что сделает все возможное, чтобы эти письма были получены лично: "Ведь пока мы делаем все возможное для освобождения, каждое письмо и слова поддержки для пленников Кремля - на вес золота".