Кулеба: Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации

Новости Украины:Дмитрий Кулеба считает, что вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подача воды в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации.

Об этом Кулеба сказал в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

В частности, его спросили о том, подавать или не подавать воду в Крым.

"Вопрос подачи или подача воды в Крым, в оккупированный Крым, - это инструмент деоккупации", - подчеркнул Кулеба. В то же время, народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко выразила мнение, что "это наоборот - инструмент оккупации".

В свою очередь, глава МИД уточнил: "Нет. Я сказал... Можно давать, можно не давать, но это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации".

Напоминаем, 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса. В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это заявление личным мнением Арахамии. Позже Арахамия извинился перед украинцами за "вырванные из контекста" слова о поставках воды в оккупированный Крым.