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Пятница, 06.03.2020
Зеленский: Между Украиной и Турцией существуют хорошие отношения
Зеленский: Между Украиной и Турцией существуют хорошие отношения
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Зеленский: Между Украиной и Турцией существуют хорошие отношения

Зеленский: Между Украиной и Турцией существуют хорошие отношения
05:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Зеленский считает, что отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень.

Отношения между Украиной и Турцией имеют значительный потенциал для развития и уже сейчас вышли на новый уровень.

Об этом в интервью турецкому телевизионному каналу ТРТ заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы украинского государства.

По словам Зеленского, он впервые встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сразу после победы на президентских выборах и еще не приступил к исполнению обязанностей главы государства. Потом уже имел официальные встречи в Турции и в Украине.

"С президентом Эрдоганом у нас была очень полезная встреча, и мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. Но мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень", - отметил Зеленский.

По его словам, для обеих стран очень важно завершение подписания Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). До этого остался всего один шаг.

Также президенты обсудили вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики.

"Кроме того, пообщались о туризме. Турция имеет важный опыт в этих вопросах, и мы будем учиться этому", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что важным является и большое уважение Турции к территориальной целостности и суверенитету Украины.

"С президентом Эрдоганом мы долго говорили об оккупации в Донецке и Луганске, а также об аннексии Крыма. Во время встречи мы пообщались об инвестициях в Херсонском регионе, что граничит с Крымом, для крымских татар, которые после аннексии Крыма переехали в контролируемые Украиной регионы. Мы построим там дома и отели и реализуем различные инфраструктурные проекты для крымских татар. Мы построили КПВВ... Я хочу, чтобы крымские татары и крымчане увидели отношение к ним. Мы будем инвестировать, чтобы показать, что мы ценим их", - пояснил президент.

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Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский.
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