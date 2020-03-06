Шмыгаль: В этом году мы планируем потратить еще 70 млрд гривен на ремонт дорог

Новости Украины:Власти Украины собираются потратить на ремонт дорог еще 70 млрд гривен.

В этом году в Украине началось Большое строительство, в рамках которого планируется отремонтировать дороги на сумму более 70 млрд гривен.

Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня, ситуация которая существует в Украине, - это большое количество разрушенных местных дорог, по которым фактически невозможно выполнить норматив, которого мы хотим достичь. И строим в этом году, и собираемся потратить более 70 млрд гривен на ремонт дорог, в том числе и местных", - отметил он.

Как сообщалось ранее, в ряде областей Украины начался ремонт дорог еще в феврале.

Также сообщалось, что Укравтодор запустил интерактивную карту дорог, где можно будет увидеть участки, которые планируют отремонтировать.