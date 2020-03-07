Скачать
Суббота, 07.03.2020
Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
Коронавирус Covid-19: число зараженных в мире продолжает расти
Коронавирус Covid-19: число зараженных в мире продолжает расти
Свитолина впервые в сезоне прошла в полуфинал
Свитолина впервые в сезоне прошла в полуфинал
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 марта

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 марта

Смотрите фото (4)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 марта
10:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 8 марта.

Поликарп, Кислые девки

По приметам на 8 марта судили о погоде на ближайшие дни. В народном месяцеслове дата получила название Поликарп, Кислые девки. Православная церковь в этот день чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (конец I – начала II веков), который был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла. Поликарп прожил 86 лет, более 60 лет он управлял смирнской паствою. После смерти Игнатия Богоносца стал "вождем всей Азии" в христианстве.

Жизнь епископа завершилась мученически – в период правления императора Марка Аврелия он был сожжен на костре. Произошло это в 167 (или 169) году.

Перу Поликарпа принадлежало множество посланий к отдельным лицам и разным Церквам. До наших дней сохранилось только "Послание к филиппийцам".

Международный женский день

8 марта — Международный женский день (International Women's Day) — всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.

Интересно, что идея проведения Международного женского дня впервые возникла именно в начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий.

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин (Second International Conference of Working Women). Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.

Существует мнение, что первый в истории "марш пустых кастрюль" текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования Международного женского дня.

Официальный статус "Международного женского дня" этот праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир и каждый год посвящён определённой теме.

В этот день женщины всех континентов, нередко разделённые национальными границами или этническими, языковыми, культурными, экономическими и политическими различиями, имеют возможность собраться вместе и вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, несколько десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие.

Международный день планетариев

Международный день планетариев (International Day of Planetaria) отмечается ежегодно во второе воскресенье марта во многих странах мира. Этот праздник имеет европейские "корни", впервые он был проведен в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев.

Как известно, первенство по созданию аппарата, подобного современному планетарию, принадлежит немецким ученым — в 1925 году в Йене на заводе Цейса был разработан и построен первый универсальный проекционный модуль "Планетарий".

Цель проведения этого праздника — знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. А местами проведения, конечно же, являются городские планетарии.

Следует отметить, что дата празднования выпадает на второе воскресенье марта, близкое к дню весеннего равноденствия. Поэтому к своему профессиональному празднику многие планетарии стараются приурочить премьеры новых программ, организовать встречи с интересными людьми и разнообразные конкурсы и викторины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

8 марта, Международный женский день, Какие завтра праздники, Поликарп, Кислые девки, Международный день планетариев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
02 Ваш психологический портрет: простой тест
03 У Зеленского подтвердили, что Тигипко рассматривался на место премьера
04 Лунев: Спецслужбы Украины и России ведут войну, о которой мало говорят
05 ФСБшника, убившего ветерана АТО, посадили на 12 лет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинских женщин приглашают в ВСУ на руководящие должности
Украинских женщин приглашают в ВСУ на руководящие должности
В Минсоцполитики обещают повышение и индексацию пенсий
В Минсоцполитики обещают повышение и индексацию пенсий
Дожди и грозы: какие сюрпризы готовит погода на 8 марта
Дожди и грозы: какие сюрпризы готовит погода на 8 марта
Певица Grimes подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска
Певица Grimes подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь