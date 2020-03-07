Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 8 марта.

Поликарп, Кислые девки

По приметам на 8 марта судили о погоде на ближайшие дни. В народном месяцеслове дата получила название Поликарп, Кислые девки. Православная церковь в этот день чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (конец I – начала II веков), который был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла. Поликарп прожил 86 лет, более 60 лет он управлял смирнской паствою. После смерти Игнатия Богоносца стал "вождем всей Азии" в христианстве.

Жизнь епископа завершилась мученически – в период правления императора Марка Аврелия он был сожжен на костре. Произошло это в 167 (или 169) году.

Перу Поликарпа принадлежало множество посланий к отдельным лицам и разным Церквам. До наших дней сохранилось только "Послание к филиппийцам".

Международный женский день

8 марта — Международный женский день (International Women's Day) — всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.

Интересно, что идея проведения Международного женского дня впервые возникла именно в начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий.

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин (Second International Conference of Working Women). Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.

Существует мнение, что первый в истории "марш пустых кастрюль" текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования Международного женского дня.

Официальный статус "Международного женского дня" этот праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир и каждый год посвящён определённой теме.

В этот день женщины всех континентов, нередко разделённые национальными границами или этническими, языковыми, культурными, экономическими и политическими различиями, имеют возможность собраться вместе и вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, несколько десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие.

Международный день планетариев

Международный день планетариев (International Day of Planetaria) отмечается ежегодно во второе воскресенье марта во многих странах мира. Этот праздник имеет европейские "корни", впервые он был проведен в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев.

Как известно, первенство по созданию аппарата, подобного современному планетарию, принадлежит немецким ученым — в 1925 году в Йене на заводе Цейса был разработан и построен первый универсальный проекционный модуль "Планетарий".

Цель проведения этого праздника — знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. А местами проведения, конечно же, являются городские планетарии.

Следует отметить, что дата празднования выпадает на второе воскресенье марта, близкое к дню весеннего равноденствия. Поэтому к своему профессиональному празднику многие планетарии стараются приурочить премьеры новых программ, организовать встречи с интересными людьми и разнообразные конкурсы и викторины.