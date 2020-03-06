Скачать
Пятница, 06.03.2020
Кулеба "поставил точку" в вопросе поставок воды в оккупированный Крым
Кулеба "поставил точку" в вопросе поставок воды в оккупированный Крым
ГБР: Суд не обязывал закрыть дело против Порошенко
ГБР: Суд не обязывал закрыть дело против Порошенко
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты на 8 марта (Фото)
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты

В МИД рассказали, почему доверили Нидерландам обвинение в суде по делу МН17

В МИД рассказали, почему доверили Нидерландам обвинение в суде по делу МН17
22:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В МИД объяснили, почему именно нидерландские прокуроры будут предъявлять обвинения в гаагском суде по делу МН17.

Министерство иностранных дел Украины высказало надежду на то, что судебные заседания окружного суда Гааги (Нидерланды) по первых четырех подозреваемых в деле о сбивании самолета рейса МН17 в 2014 году -это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к гибели 298 невинных лиц.

"9 марта 2020 года начнутся судебные заседания окружного суда г. Гаага по первым четырем подозреваемым в деле о сбивании самолета рейса МН17 в 2014 году. Верим, что это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к гибели 298 невинных лиц, 193 из которых - граждане Нидерландов", - говорится сообщении, опубликованном на сайте министерства в пятницу.

В МИД пояснили, что на заседаниях нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения по этому делу, основанную на материалах совместной следственной группы в составе представителей правоохранительных органов Королевства Нидерланды, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Кроме того, в судебных заседаниях в качестве наблюдателей будут участвовать представители Офиса генеральной прокуратуры, СБУ и МИД Украины.

"Нидерландская судебная система является эффективной, независимой и имеет подтвержденную практикой безупречную репутацию. Именно поэтому Украина, согласно решению государств, правоохранительные органы которых принимают участие в расследовании сбивания МН17, согласилась передать соответствующие уголовные производства Нидерландам как стране, наиболее пострадавшей в результате сбивания самолета", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что продолжают работу по привлечению России к международно-правовой ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном суде ООН.

Как сообщалось, малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Из них - 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 - Индонезии, 10 - Великобритании (один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии.

Расследование установило, что лайнер был сбит с неподконтрольной правительству Украины территории ракетой Бук.

На пресс-конференции 19 июня 2019 года глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке заявил, что "четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет", упомянув Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, граждан Российской Федерации, и Леонида Харченко, гражданина Украины.

Им выдвигают обвинения в убийстве, так как они "умышленно подвергли самолет опасности". Согласно прокуратуре, они предоставили "командиру (ам) и экипажу" ракеты "Бук" телефоны и информацию о точном месте для запуска ракеты. Кроме того, подозреваемые контролировали транспорт и участвовали в сокрытии "Бука" и экипажа.

"Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал Вестербеке.

Он указал, что, согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Кроме того, прокурор вновь заявил, что следствие установило "участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17". "У нас есть все материалы, которые это подтверждает", - подчеркнул он.

В частности, следствие установило, что ракетная установка, из которой был сбит авиалайнер, находилась в пользовании 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.

Позже стало известно, что, скорее всего, Олег Пулатов будет представлен в суде двумя адвокатами из Нидерландов. В отношении остальных такой информации нет.

Судебный процесс начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола, в котором предусмотрены повышенные меры безопасности, независимо от того, будут или нет присутствовать на процессе сами подозреваемые или их представители.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Суд, Нидерланды, Гаага, МН17.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
02 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта
04 Семь книг по психологии, которые перевернут ваш взгляд на жизнь
05 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине запустят реестр профессиональных водителей
В Украине запустят реестр водителей-профессионалов
Шмыгаль: Правительство проведет реформу ГАСИ
Шмыгаль: Правительство проведет реформу ГАСИ
Глава дипломатии ЕС: Я должен отправиться в Украину
Глава дипломатии ЕС: Я должен отправиться в Украину
Спустя 35 лет: звезды &quot;Назад в будущее&quot; сыграли в покер (Фото)
Спустя 35 лет: звезды "Назад в будущее" сыграли в покер (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь