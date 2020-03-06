США и ЕС призывают РФ пустить ОБСЕ в оккупированный Крым

Новости Украины:Штаты и Евросоюз призывают РФ предоставить доступ ОБСЕ в оккупированный Крым.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна получить доступ к оккупированному Россией Крымскому полуострову.

Это подчеркнули делегации США и ЕС во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мандат СММ распространяется также и на Крым, где еженедельно происходят притеснения, дискриминация и репрессии против крымских татар и других граждан Украины", - заявил во время своего выступления поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан.

В частности, американский дипломат напомнил, что ровно 6 лет назад был похищен людьми в военной форме крымскотатарский активист Решат Аметов, который протестовал против российского вторжения и изуродованное тело которого было обнаружено впоследствии: "Никто не был привлечен к ответственности за это преступление или за десятки других исчезновений и убийств противников оккупации".

Он подчеркнул, что США внимательно следят за судебным процессом над координатором "Крымской солидарности" Сервером Мустафаевым и семью другими активистами движения. "Мы призываем Россию снять эти обвинения и освободить этих лиц, а также других людей, которых она посадила за решетку за неприятие ими оккупации", - подчеркнул Кемиан.

Также он выразил обеспокоенность по поводу немотивированных ограничений религиозной свободы в Крыму, в частности, преследование "Свидетелей Иеговы".

"Вместо того, чтобы разрешить СММ доступ в Крым и снять обеспокоенность международного сообщества по правам человека, Москва сфокусирована на милитаризации полуострова и его окружающих вод", - заявил поверенный в делах миссии США при ОБСЕ.

Также с очередным призывом к России обеспечить доступ СММ ОБСЕ в Крым выступила и делегация Европейского Союза при ОБСЕ.

"СММ должна иметь безопасный, свободный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата. Это касается и доступа к аннексированным Автономной Республики Крым и города Севастополя и территории вдоль российско-украинской государственной границы, в доступе к которой СММ систематически запрещают поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - отмечается в заявлении ЕС.

Также отмечается, что Европейский Союз будет оставаться преданным своей политике непризнания аннексии Россией Крыма, в том числе путем ограничительных мер.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в ходе заседания Постоянного совета также выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся преследований, задержаний и "судебных приговоров" по надуманным обвинениям на оккупированных Россией территориях Украины.

"Наибольшее давление оказывается на крымских татар, коренных жителей Крымского полуострова, против которых российская оккупационная власть проводит масштабную кампанию запугивания, удерживая их незаконно в заключении и вынося многолетние приговоры за реализацию ими основного права на свободу слова и выражения", - подчеркнул он.