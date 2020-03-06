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Президент посетил завод "АвтоКрАЗ" в Кременчуге (Фото)

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Президент посетил завод "АвтоКрАЗ" в Кременчуге (Фото)
22:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новости Украины:Владимир Зеленский оценил испытания техники “АвтоКрАЗ” в Кременчуге.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил завод "АвтоКрАЗ" в Кременчуге, где ознакомился с образцами продукции предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Во время рабочей поездки в Полтавскую область Президент Владимир Зеленский посетил завод ЗАО "АвтоКрАЗ", что в Кременчуге. Главе государства продемонстрировали испытания техники на специальном полигоне и образцы продукции предприятия. Техника передвигалась с препятствиями на суше и в воде, двигалась с большим наклоном и показала качество деталей, в частности двигателя", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Президент положительно оценил презентацию и возможности техники.

"Эти испытания действительно впечатляют", - подчеркнул Зеленский.

Как отметили в ОП, предприятие сейчас находится в сложной ситуации, поэтому его руководство вместе с главой государства, министром инфраструктуры Владиславом Криклием и руководителями области и города обсудили пути вывода завода из кризиса.

По словам генерального директора предприятия Романа Черняка, в 2015-2016 годах "АвтоКрАЗ" поставлял Вооруженным силам Украины тысячу автомобилей в год, но впоследствии объемы заказов начали падать, а с 2018 года заказы прекратились вообще.

Директор обратился к Президенту с просьбой о поддержке предприятия госзаказом. По его убеждению, техника "АвтоКрАЗа" может стать "хребтом украинской армии".

Зеленский отметил, что у предприятия должен быть план производства продукции, и призвал подавать на тендер свои предложения, но эти предложения должны быть честными, в частности о соблюдении условий производства и сроков.

"Сколько и какой продукции вы готовы производить, по какой цене и какая при этом будет заработная плата работников?" - спросил Президент.

Также было отмечено, что завод не только будет акцентировать внимание на изготовлении автомобилей для нужд армии, но и работать в направлении производства специальной техники для коммунальных предприятий, местных громад, частного сектора.

Владимир Зеленский сказал, что "АвтоКрАЗ" должен работать над улучшением качества продукции, ее технических характеристик и соблюдать сроки выполнения заказов.

В свою очередь Криклий подчеркнул, что в прошлом году министерство поддержало завод и обеспечило его заказом от "Укравтодора", которое, хоть с опозданием, но было выполнено. Он пообещал разработать вопросы, озвученные главой государства вместе с руководством города и области.

ЧАО "АвтоКрАЗ" - единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей с замкнутым технологическим циклом производства. Кременчугский автозавод производит широкую линейку грузовиков для строительной, горнодобывающей и лесозаготовительной отраслей, дорожного и коммунального хозяйств, нефтегазового комплекса, Вооруженных сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Модельный ряд автомобильной техники марки "КрАЗ" включает около 40 базовых моделей и почти 350 модификаций. Кроме основной продукции, предприятие производит запасные части, прицепы, полуприцепы, продукцию литейного производства, широкий инструмент.

Завод имеет два основных производства - сборочное и агрегатное, а также все вспомогательные обслуживающие подразделения: ремонтные, энергетические, лаборатории и испытательные центры.

Предприятие осуществляет поставки продукции на внутренний рынок, а также в страны ближнего зарубежья и страны Африканского континента. За 2019 год доля экспорта в общем объеме поставок составила 2%.

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Кременчуг, АвтоКрАЗ, Владимир Зеленский.
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