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Лунев: Спецслужбы Украины и России ведут войну, о которой мало говорят

Лунев: Спецслужбы Украины и России ведут войну, о которой мало говорят
23:59 Пт, 6 Март 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Игорь Лунев считает, что о войне между спецслужбами Украины и РФ мало говорят, но она очень напряженная.

Командующий Сил специальных операций (ССО) генерал-лейтенант Игорь Лунев сообщил, что определенное количество личного состава воинской части из Севастополя, что предало Украину, сейчас работает против ССО.

Об этом он сказал в интервью изданию “Новинарня”.

"Определенное количество личного состава воинской части из Севастополя, что предало Украину, сейчас работает против нас", - сказал Лунев.

По его словам, "там остались люди, которые знают немало тех военнослужащих, сейчас служат в ССО". "Об этой войне (между спецслужбами Украины и РФ - "Н") мало говорят широкой общественности, но она очень напряженная. Одной из задач центров ИПсО (информационно-психологических специальных операций - ред) является мониторинг инфопространства, выявление признаков дискредитации, скажем. Почти каждую неделю есть фейковые сообщения, имеющие целью дискредитировать ССО", - добавил Лунев.

Он напомнил, что в Российской Федерации есть закон об ответственности лиц, которые в информационном пространстве наносят вред РФ. "Под этот закон напрямую подпадают наши ИПсОшники, потому что они проводят психологические операции в информационном пространстве.

"Закон почему принят? Ведь мы их получаем по определенным направлениям достаточно серьезно", - добавил командующий ССО.

По его словам, россияне используют любую возможность, чтобы дискредитировать ССО. "Именно россияне сфабриковали якобы "официальный сайт" Сил спецопераций Украины до того, как мы создали свой. Они запустили страницу, через которую распространяли фейки, дискредитирующие как командный состав ССО, так и ВСУ в целом", - рассказал Лунев.

На уточнение, как в ССО узнают, что против них работают именно россияне, ответил: "У нас есть программы анализа: кто, откуда распространяет информацию. Конечной точкой очень часто является место за пределами Украины, хотя тональность информационных сообщений - якобы от жителей Украины. На 90% все эти информационные вбросы - из группировок ИПсО Ростова, Севастополя и других".

Также он обратил внимание на повышенный интерес подразделений ИПсО ВС Российской Федерации к военнослужащим ССО. "Любая информация, которая все время высвечивается в социальных сетях или через родственников, используется против наших бойцов", - отметил Лунев.

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ССО, Игорь Лунев.
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