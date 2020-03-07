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Дело Шеремета: Кузьменко вторично отказалась от прохождения полиграфа

Дело Шеремета: Кузьменко вторично отказалась от прохождения полиграфа
01:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Подозреваемая по делу убийства Шеремета Юлия Кузьменко вторично отказалась от прохождения полиграфа.

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, которая является одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, вдруг отказалась от прохождения полиграфа.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, сначала отказ Кузьменко был обоснован желанием присутствия во время судебно-психологической экспертизы определенного ею адвоката, а в этот раз - недоверием аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опросы с применением полиграфа.

”Сначала подозреваемая Юлия Кузьменко дала предварительное согласие на прохождение экспертного исследования, однако 26 февраля отказалась от интервьюирования с полиграфом из-за желания присутствия при этом определенного ею адвоката, который 25 и 26 февраля был занят другими делами”, - говорится в сообщении.

”4 марта Кузьменко и его адвокат прибыли к экспертам, однако подозреваемая повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опрос. При этом она указала, что не отказывается от проведения экспертизы «в другой любом учреждении с привлечением независимых международных экспертов»”, - отметили в полиции.

Напоминаем, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним ”Лиса”), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцев Инна (”Пума”) и Владислав (”Буча”) Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Антоненко следствие считает организатором убийства. Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Антоненко и Кузьменко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а Дугарь - сначала круглосуточный домашний арест, а затем - ночной.

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Полиция, Суд, Полиграф, Павел Шеремет, Юлия Кузьменко.
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