Зеленский разочарован, что в Белом доме медлят с его визитом в Вашингтон

Новости Украины:Владимир Зеленский разочарован, что конкретного приглашения в Белый дом так и не поступило.

Президент Владимир Зеленский разочарован, что до сих пор не получил конкретного приглашения посетить с визитом США.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью The Guardian, которое будет полностью опубликовано в субботу, 7 марта, передает lb.ua.

Зеленский рассказал о своей "нежелательной роли" в попытке импичмента президента Дональда Трампа и его отношениях с США после завершения судебного процесса.

Он сказал, что, по-прежнему готов отправиться в Белый дом, чтобы встретиться с Трампом. Но, спустя почти 10 месяцев после его первого телефонного разговора с президентом США, конкретного приглашения от Вашингтона так и не поступило.

"Мне сказали, что он (визит, - ред.), готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча", - сказал Владимир Зеленский.

Глава украинского государства также признался, что было ему было "неприятно" слышать как Майк Помпео комментировал вопрос о том, заботятся ли американцы об Украине. Вместе с тем, он отметил, что госсекретарь США принес ему личные гарантии поддержки во время своего время визита в Киев в начале этого года.

"США поддерживают нас. Я хочу, чтобы они поддержали нас сильнее", - сказал Зеленский.