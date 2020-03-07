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День памяти Матроны Московской 8 марта: история и традиции праздника

День памяти Матроны Московской 8 марта: история и традиции праздника
09:50 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В день ее памяти 8 марта церковнослужители советуют узнать или вспомнить историю жизни Матроны и помянуть ее молитвой.

Матрона Московская — великомученица и святая с трагичной судьбой.

В этот день православная церковь вспоминает чудеса и житие святой. Старайтесь проводить время в молитве, ведь 8 числа также отмечается и праздник Торжество православия.

История Матроны Московской

Матрона известна тем, что с самого ее рождения она была незрячей. Из-за врожденного дефекта глаз она никогда в жизни не видела ничего кроме темноты, но это не сломило ее дух. Более того, согласно достоверным источникам, девочка уже с малых лет обладала даром физического и духовного исцеления. Люди приходили к ней, чтобы излечить болезни и хандру. Говорят, что проблемы оставляли почти всех, кто приходил к девочке.

На слепоте ее беды не закончились, потому что еще до двадцати лет у нее перестали работать ноги. Она оказалась прикованной к креслу, но ее дар позволил ей найти добрых людей, которые помогали ей путешествовать из одной губернии в другую, помогая людям то тут, то там.

Молодость выдалась у Матроны непростой, особенно после революции и смерти отца. Остаток жизни она жила в Москве и Подмосковье. До самого последнего ее дня она принимала людей и давала им советы. 8 марта отмечается день памяти святой Матроны, которую канонизировали лишь в 1999 году. 8 марта были обретены и перевезены ее мощи. Сейчас они находятся в Покровском монастыре, куда можно отправиться в паломничество, причем не только 8 марта, но и в любой другой день, чтобы помолиться святой Матроне. Монастырь посещают паломники не только из России, но и из других стран. Матроне молятся далеко за пределами России.

О чем молятся Матроне и как отпраздновать день ее памяти

Праздновать день памяти святой церковнослужители советуют молитвами. Можно прочитать молитвы Матроне о помощи, исцелении и счастье. Они помогут вам избавиться от плохих мыслей, настроиться на позитивную волну и обрести спокойствие.

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Также можно прочитать праздничную молитву: "Святая раба Божия, Матрона, великомученица наша, дай сил мне и моей семье, моим близким. Моли Бога о нас, чтобы нам удалось обойти стороной уныние, веру укрепить и не сомневаться в силе Бога нашего Иисуса Христа. Исцели молитвами наши болезни и души наши, дабы смогли мы увидеть свет, что посылает нам Господь и Дух Святой. Аминь".

8 марта можно посетить Покровский монастырь, чтобы попросить о помощи святую Матрону, а можно остаться дома со своими близкими и сделать их жизнь лучше, подарив им доброту и улыбку. То же самое нужно делать и по отношению к незнакомым людям. Помогайте друг другу и не забывайте, что доброта — это наивысшее счастье.

Отличный подарок в этот день — икона святой Матроны Московской. Она помогает беременным, больным, уставшим и печальным людям, а также оберегает дом от всякого зла.

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